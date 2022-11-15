Seren Serengil’den skandal Hadise ve Reza Zarrab sözleri: "El ele fotoğrafları..."

Hadise'nin Ebru Gündeş ile arkadaş olduğu dönem Sarraf ile yasak aşk yaşadığını iddia eden Serengil "Ben o mesajları okudum Reza ile olan. Yetinmedim, Reza'nın avukatını aradım, avukat evet dedi. Ben söz verdiğim için burada söylemedim" demişti.