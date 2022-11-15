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Seren Serengil’den skandal Hadise ve Reza Zarrab sözleri: "El ele fotoğrafları..."

Sunuculuk yaptığı programda sık sık Hadise'yi hedef alan Seren Serengil, tekrar olay açıklamalara imza attı. Hadise'nin sahne performansıyla gündem olmasına kızan ünlü isim, Reza Zarrab iddiasını yineledi. Serengil, bu sefer de Hadise'nin Reza Zarrab'la kayalıklarda el ele fotoğrafları olduğunu iddia etti.

Giriş Tarihi: 15.11.2022 11:32 Güncelleme Tarihi: 15.11.2022 11:35
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Seren Serengil’den skandal Hadise ve Reza Zarrab sözleri: El ele fotoğrafları...

Her fırsatta Hadise'nin Reza Zarrab'la birlikte olduğunu iddia eden Seren Serengil yine kendini tutamadı.

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Seren Serengil’den skandal Hadise ve Reza Zarrab sözleri: El ele fotoğrafları...

Hadise'nin Ebru Gündeş ile arkadaş olduğu dönem Sarraf ile yasak aşk yaşadığını iddia eden Serengil "Ben o mesajları okudum Reza ile olan. Yetinmedim, Reza'nın avukatını aradım, avukat evet dedi. Ben söz verdiğim için burada söylemedim" demişti.

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Seren Serengil’den skandal Hadise ve Reza Zarrab sözleri: El ele fotoğrafları...

Serengil Hadise'nin son konserinde "Söylediklerimden dolayı hiç kimseye hesap vermek zorunda değilim. Şimdi ben bir şeyler söylerim ama manşet olmaya hiç niyetim yok" sözlerine kızdı ve bu sefer bambaşka bir iddia ortaya attı.

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Seren Serengil’den skandal Hadise ve Reza Zarrab sözleri: El ele fotoğrafları...

ŞOKE EDEN KARDEŞ DETAYI

Seren Serngil konuşmasında "Desin ki... Mesela... Reza'yla benim fotoğraflarım varmış desin mesela. Onu da kız kardeşim çekmedi desin mesela. Manşetse bu manşet bence. Kayalıklarda el ele bir fotoğrafınız varmış diye söylentiler varmış, böyle bir fotoğraf yok. Üstelik kız kardeşim çekmedi desin mesela. Diyebilir, bunları söyleyebilir."

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Seren Serengil’den skandal Hadise ve Reza Zarrab sözleri: El ele fotoğrafları...

Seren Serengil'in bu iddiası akıllara Hadise'nin küs olduğu kardeşini akıllara getirdi. Duyanlar "Kız kardeşi mi sızdırdı?", "Bir iddian varsa ispat et" yorumlarında bulundu.