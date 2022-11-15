16 Kasım 2022, Çarşamba
Seren Serengil’den skandal Hadise ve Reza Zarrab sözleri: "El ele fotoğrafları..."
Sunuculuk yaptığı programda sık sık Hadise'yi hedef alan Seren Serengil, tekrar olay açıklamalara imza attı. Hadise'nin sahne performansıyla gündem olmasına kızan ünlü isim, Reza Zarrab iddiasını yineledi. Serengil, bu sefer de Hadise'nin Reza Zarrab'la kayalıklarda el ele fotoğrafları olduğunu iddia etti.
Giriş Tarihi: 15.11.2022 11:32 Güncelleme Tarihi: 15.11.2022 11:35
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