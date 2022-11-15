16 Kasım 2022, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Cem Yılmaz ve sevgilisi Seda Akman’dan ilk görüntü geldi

Cem Yılmaz ve sevgilisi Seda Akman’dan ilk görüntü geldi

Aşk hayatıyla magazin gündeminden düşmeyen Cem Yılmaz gönlünü yine bir oyuncuya kaptırdı. Serenay Sarıkaya ile ayrılığının ardından kendisinden 21 yaş küçük Rüya Demirbulut ile kısa bir birliktelik yaşayan Yılmaz'ın yeni sevgilisi Seda Akman çıktı. 44 yaşındaki Seda c ile sevgili olduğu öne sürülen Cem Yılmaz'ın aşk haberi magazin gündemine bomba gibi düşerken, ikiliden ilk görüntü geldi.

Giriş Tarihi: 15.11.2022 09:49 Güncelleme Tarihi: 15.11.2022 09:49
  • 1
  • 132
Cem Yılmaz ve sevgilisi Seda Akman’dan ilk görüntü geldi

Cem Yılmaz'ın yeni sevgilisi ünlü oyuncu Seda Akman çıktı! İkiliden ilk görüntü geldi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 132
Cem Yılmaz ve sevgilisi Seda Akman’dan ilk görüntü geldi

Serenay Sarıkaya ile ilişkisini bitirdikten sonra adı birçok isimle anılan Cem Yılmaz, son olarak Erşan Kuneri dizisinde rol verdiği kendisinden 21 yaş küçük Rüya Demirbulut ile aşk yaşadı. Gözlerden uzak yaşadığı ilişkisini noktalayan Yılmaz, yeni bir aşka yelken açtı.

  • 3
  • 132
Cem Yılmaz ve sevgilisi Seda Akman’dan ilk görüntü geldi

YENİ SEVGİLİSİNE GÜNDEME OTURAN JEST

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, 49 yaşındaki Cem Yılmaz, bir süredir 44 yaşındaki meslektaşı Seda Akman ile aşk yaşıyor.

  • 4
  • 132
Cem Yılmaz ve sevgilisi Seda Akman’dan ilk görüntü geldi

ROL VERDİ!

İlişkisini kameralardan uzak yaşamayı tercih eden çift, birliktelikleriyle ilgili de henüz bir açıklama yapmadı. Öte yandan Yılmaz'ın Akman'a da son filmi Ayzek'le Bir Gece'de kısa bir rol verdiği öğrenildi.

  • 5
  • 132
Cem Yılmaz ve sevgilisi Seda Akman’dan ilk görüntü geldi

"YAKIŞMIŞLAR, YAŞLARI DA UYGUN"

Gündeme bomba gibi düşen iddianın ardından sosyal medya ikiye bölündü. Kimileri "Neden hep sevgililerine filmlerinde rol veriyor?" derken kimileri ise, "Yakışmışlar, yaşları da uygun" yorumları yaptı.