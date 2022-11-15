Cem Yılmaz ve sevgilisi Seda Akman’dan ilk görüntü geldi

Aşk hayatıyla magazin gündeminden düşmeyen Cem Yılmaz gönlünü yine bir oyuncuya kaptırdı. Serenay Sarıkaya ile ayrılığının ardından kendisinden 21 yaş küçük Rüya Demirbulut ile kısa bir birliktelik yaşayan Yılmaz'ın yeni sevgilisi Seda Akman çıktı. 44 yaşındaki Seda c ile sevgili olduğu öne sürülen Cem Yılmaz'ın aşk haberi magazin gündemine bomba gibi düşerken, ikiliden ilk görüntü geldi.