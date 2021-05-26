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Seren Serengil’den Mustafa Tohma’ya evlilik şartı! Ağırlığınca altın istedi
Dumping sendromu nedeniyle günden güne eriyen Seren Serengil, zor günlerinde yanında olan Mustafa Tohma'nın evlilik teklifini kabul etmişti. Sevgilisiyle Nişantaşı'nda görüntülenen Serengil, şaşırtan açıklamalarda bulundu. Düğün tarihiyle ilgili sorulara cevap veren ünlü sunucunun evlilik şartı oldukça şaşırttı.
Giriş Tarihi: 26.05.2021 09:09 Güncelleme Tarihi: 26.05.2021 09:09
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