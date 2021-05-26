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Seren Serengil’den Mustafa Tohma’ya evlilik şartı! Ağırlığınca altın istedi

Dumping sendromu nedeniyle günden güne eriyen Seren Serengil, zor günlerinde yanında olan Mustafa Tohma'nın evlilik teklifini kabul etmişti. Sevgilisiyle Nişantaşı'nda görüntülenen Serengil, şaşırtan açıklamalarda bulundu. Düğün tarihiyle ilgili sorulara cevap veren ünlü sunucunun evlilik şartı oldukça şaşırttı.

Giriş Tarihi: 26.05.2021 09:09 Güncelleme Tarihi: 26.05.2021 09:09
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Seren Serengil’den Mustafa Tohma’ya evlilik şartı! Ağırlığınca altın istedi

Seren Serengil, sevgilisi Mustafa Tohma ile Nişantaşı'nda görüntülendi. Serengil, özel hayatı ve sağlık durumu hakkında açıklamalarda bulundu. Ünlü sunucunun evlilik şartı ise oldukça şaşırttı.

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Seren Serengil’den Mustafa Tohma’ya evlilik şartı! Ağırlığınca altın istedi

Snob Magazin'in haberine göre; uzun süredir 'Dumping Sendromu' ile mücadele eden Seren Serengil, dün Nişantaşı'nda sevgilisi Mustafa Tohma ile objektiflere takıldı.

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Seren Serengil’den Mustafa Tohma’ya evlilik şartı! Ağırlığınca altın istedi

"AĞIRLIĞIMCA ALTIN İSTİYORUM"

Seren Serengil, özel hayatı hakkında merak edilenleri ilk kez anlattı. Serengil, evlilikle ilgili sorulara "Tohma evlenmeyi çok istiyor ama ilk önce beni ikna etmesi lazım. Ağırlığımca altın istiyorum ama hiçbir işe yaramaz şu anda. Çok mutluyuz ve çok huzurluyuz. Bu ilişki evlilikle taçlanırsa güzel olur. Ama çok da önemli değil açıkçası" şeklinde yanıt verdi.

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Seren Serengil’den Mustafa Tohma’ya evlilik şartı! Ağırlığınca altın istedi

"TOHMA BANA ÇOK İYİ BAKIYOR"

'Dumping Sendromu' ile mücadele eden Seren Serengil'in bir hayli kilo verdiği de gözlendi. Sağlık durumu merak edilen Serengil, "Tohma bana çok iyi bakıyor. Sağlık durumunun her geçen gün biraz daha iyiye gidiyor" diyerek sevenlerini mutlu etti.

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Seren Serengil’den Mustafa Tohma’ya evlilik şartı! Ağırlığınca altın istedi

Yaşadığı aşklar kadar magazinsel kavgalarıyla da bir türlü gündemden düşmeyen Seren Serengil, Maldiv tatili sırasında çekildiği fotoğraflar üzerinden yaptığı oynamalar nedeniyle, sosyal medyada alay konusu haline geldi.