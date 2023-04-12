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Seren Serengil Mustafa Tohma aşkı bitti! Peş peşe paylaşımları şoke etti: 2 çocuğun var ahlaksız
Seren Serengil yaklaşık 3 yıldır aşk yaşadığı Mustafa Rahman Tohma ile ayrıldığını duyurdu. Her açıklamasında 'hayat arkadaşın' dediği Tohma ile ayrılık kararı alması şaşırtırken peş peşe yaptığı paylaşımlar ihanet iddialarını gündeme getirdi.
Giriş Tarihi: 12.04.2023 14:18Güncelleme Tarihi: 12.04.2023 14:18