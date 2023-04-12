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Haberler Galeri Seren Serengil Mustafa Tohma aşkı bitti! Peş peşe paylaşımları şoke etti: 2 çocuğun var ahlaksız

Seren Serengil Mustafa Tohma aşkı bitti! Peş peşe paylaşımları şoke etti: 2 çocuğun var ahlaksız

Seren Serengil yaklaşık 3 yıldır aşk yaşadığı Mustafa Rahman Tohma ile ayrıldığını duyurdu. Her açıklamasında 'hayat arkadaşın' dediği Tohma ile ayrılık kararı alması şaşırtırken peş peşe yaptığı paylaşımlar ihanet iddialarını gündeme getirdi.

Giriş Tarihi: 12.04.2023 14:18 Güncelleme Tarihi: 12.04.2023 14:18
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Seren Serengil Mustafa Tohma aşkı bitti! Peş peşe paylaşımları şoke etti: 2 çocuğun var ahlaksız

Seren Serengil sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Mustafa Tohma ile ilişkisini bitirdiğini duyurdu.

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Seren Serengil Mustafa Tohma aşkı bitti! Peş peşe paylaşımları şoke etti: 2 çocuğun var ahlaksız

Ünlü sunucu, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta yaşanan depremde annesini kaybeden Mustafa Rahman Tohma'nın en büyük destekçisi olmuştu. Serengil, yaklaşık üç yıldır aşk yaşadığı Tohma için şu ifadeleri kullanmıştı:

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Seren Serengil Mustafa Tohma aşkı bitti! Peş peşe paylaşımları şoke etti: 2 çocuğun var ahlaksız

Hayat arkadaşım bana çok baktı, çok sarıp sarmaladı. Bir de benim yüzümden çok kırıp döktüler onu hiç hak etmediği halde. Şimdi sıra bende. Beraber saracağız yaraları. Beraber iyileşeceğiz. Çok zor ama üstesinden hep geldik, yine geleceğiz.

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Seren Serengil Mustafa Tohma aşkı bitti! Peş peşe paylaşımları şoke etti: 2 çocuğun var ahlaksız

AYRILDIKLARINI DUYURDU

Her fırsatta yaşadığı sağlık sorunları süresince yanında olan Tohma'dan övgüyle bahseden ünlü isimden beklenmedik bir hamle geldi.

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Seren Serengil Mustafa Tohma aşkı bitti! Peş peşe paylaşımları şoke etti: 2 çocuğun var ahlaksız

52 yaşındaki Serengil, sosyal medya hesabından peş peşe yaptığı paylaşımlarla Muhtafa Rahman Tohma ile ilişkilerinin bittiğini duyurdu.