Seren Serengil Mustafa Tohma aşkı bitti! Peş peşe paylaşımları şoke etti: 2 çocuğun var ahlaksız

Hayat arkadaşım bana çok baktı, çok sarıp sarmaladı. Bir de benim yüzümden çok kırıp döktüler onu hiç hak etmediği halde. Şimdi sıra bende. Beraber saracağız yaraları. Beraber iyileşeceğiz. Çok zor ama üstesinden hep geldik, yine geleceğiz.