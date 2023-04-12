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Haberler Galeri Aslı Enver’den Berkin Gökbudak’a romantik kutlama! Aşkını haykırdı

Aslı Enver’den Berkin Gökbudak’a romantik kutlama! Aşkını haykırdı

Aslı Enver geçtiğimiz kasım ayında iş insanı Berkin Gökbudak ile nikah masasına oturmuştu. Kısa süre sonra bebek müjdesi gelen çift şimdilerde anne baba olmak için gün saymaya başladı. Zaman zaman aşk pozlarını sosyal medya hesabından paylaşan güzel oyuncu, eşi Berkin Gökbudak'ın doğum gününü romantik karelerle kutladı. Çiftin aşk dolu anları ve doğal halleri beğeni topladı.

Giriş Tarihi: 12.04.2023 11:44 Güncelleme Tarihi: 12.04.2023 11:44
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Aslı Enver’den Berkin Gökbudak’a romantik kutlama! Aşkını haykırdı

Ekranın en sevilen isimlerinden olan Aslı Enver, bir süredir aşk yaşadığı iş insanı Berkin Gökbudak'la sürpriz bir kararla nikah masasına oturdu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Aslı Enver’den Berkin Gökbudak’a romantik kutlama! Aşkını haykırdı

Müjdeli haberi sosyal medyadan duyuran Enver'in nikahından kısa bir süre sonra hamile olduğu ortaya çıktı.

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Aslı Enver’den Berkin Gökbudak’a romantik kutlama! Aşkını haykırdı

Şimdilerde bebeğini kucağına almak için gün sayan Enver, son paylaşımında eşine aşkını haykırdı.

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Aslı Enver’den Berkin Gökbudak’a romantik kutlama! Aşkını haykırdı

Güzel oyuncu eşi Berkin Gökbudak'ın doğum gününü "Seni çok seviyorum. İyi ki doğdun sevgilim" notuyla kutladı.

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Aslı Enver’den Berkin Gökbudak’a romantik kutlama! Aşkını haykırdı

Aslı Enver'in paylaşımlarına yorum ve beğeni yağdı...