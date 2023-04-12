Aslı Enver’den Berkin Gökbudak’a romantik kutlama! Aşkını haykırdı

Aslı Enver geçtiğimiz kasım ayında iş insanı Berkin Gökbudak ile nikah masasına oturmuştu. Kısa süre sonra bebek müjdesi gelen çift şimdilerde anne baba olmak için gün saymaya başladı. Zaman zaman aşk pozlarını sosyal medya hesabından paylaşan güzel oyuncu, eşi Berkin Gökbudak'ın doğum gününü romantik karelerle kutladı. Çiftin aşk dolu anları ve doğal halleri beğeni topladı.