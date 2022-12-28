28 Aralık 2022, Çarşamba
Seren Serengil Bircan Bali ve Arto canlı yayında birbirine girdi! Kirli çamaşırlar ortaya döküldü
Söylemezsem Olmaz programının sunucuları Sere Serengil, Bircan Bali ve Arto canlı yayında birbirine girdi! Bircan Bali ve Arto'nun kendisine mobbing yaptığını ileri süren paylaşımda bulunan Serengil, Bircan Bali ile yaşadığı tartışmanın ardından yayından ayrılmıştı. Arto'nun Gülben Ergen'le karşı karşıya gelmesi sonrası ilişkileri iyice gerilirken üçlü canlı yayında hesaplaştı.
Giriş Tarihi: 28.12.2022 16:40
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