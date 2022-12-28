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Seren Serengil Bircan Bali ve Arto canlı yayında birbirine girdi! Kirli çamaşırlar ortaya döküldü

Söylemezsem Olmaz programının sunucuları Sere Serengil, Bircan Bali ve Arto canlı yayında birbirine girdi! Bircan Bali ve Arto'nun kendisine mobbing yaptığını ileri süren paylaşımda bulunan Serengil, Bircan Bali ile yaşadığı tartışmanın ardından yayından ayrılmıştı. Arto'nun Gülben Ergen'le karşı karşıya gelmesi sonrası ilişkileri iyice gerilirken üçlü canlı yayında hesaplaştı.

Giriş Tarihi: 28.12.2022 16:40
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Seren Serengil Bircan Bali ve Arto canlı yayında birbirine girdi! Kirli çamaşırlar ortaya döküldü

Seren Serengil, Bircan Bali ve Arto'nun sunuculuğunda hafta içi her gün izleyici karşısına çıkan Söylemezsem Olmaz'da yaşanan gerilimlerin ardından üçlü canlı yayında hesaplaştı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Seren Serengil Bircan Bali ve Arto canlı yayında birbirine girdi! Kirli çamaşırlar ortaya döküldü

Her şeyin normal başladığı yayının açılışında Seren Serengil de vardı. Yaptıkları girişin ardından bir de üzerine Instagram hesaplarını paylaşan 3'lü ardından magazin turuna girdi.

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Seren Serengil Bircan Bali ve Arto canlı yayında birbirine girdi! Kirli çamaşırlar ortaya döküldü

Bircan Bali, Seren Serengil'in stüdyoyu terk etmesiyle ilgili şu ifadeleri kullanmıştı: "Burada Seren yok. Bizimle temaslı değil ama 'Covid oldum' dedi. Bir öğrenelim bakalım Seren'in olmamasının nedenini. Covid mi değil mi? Kendisi çıktı buradan."

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Seren Serengil Bircan Bali ve Arto canlı yayında birbirine girdi! Kirli çamaşırlar ortaya döküldü

Seren Serengil daha sonra Instagram hesabından yaptığı açıklamada kovid testinin pozitif çıktığını duyurmuştu. İşin ilginç kısmı bir sonraki gün yayınlanan programda Seren Serengil'e dair bir detay paylaşılmamıştı.

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Seren Serengil Bircan Bali ve Arto canlı yayında birbirine girdi! Kirli çamaşırlar ortaya döküldü

Seren Serengil'in, Amerika seyahati sırasında da Arto ve Bircan Bali yayında halay çekerek eğlenceli vakit geçirmişti.