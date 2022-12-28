Seren Serengil Bircan Bali ve Arto canlı yayında birbirine girdi! Kirli çamaşırlar ortaya döküldü

Bircan Bali, Seren Serengil'in stüdyoyu terk etmesiyle ilgili şu ifadeleri kullanmıştı: "Burada Seren yok. Bizimle temaslı değil ama 'Covid oldum' dedi. Bir öğrenelim bakalım Seren'in olmamasının nedenini. Covid mi değil mi? Kendisi çıktı buradan."