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Haberler Galeri Kuruluş Osman'ın Bala Hatun'u Özge Törer'in kardeşini gören şaştı kaldı! İki kardeş bu kadar benzemez

Kuruluş Osman'ın Bala Hatun'u Özge Törer'in kardeşini gören şaştı kaldı! İki kardeş bu kadar benzemez

Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'da canlandırdığı Bala Hatun karakteriyle televizyona adım atan Özge Törer oyunculuğuyla beğeni topladı. Kısa sürede ekranın en sevilen isimlerinden olan Törer oyunculuğu kadar güzelliğiyle de kendisine hayran bırakan Törer özel hayatıyla yakın takibe alındı. Güzel oyuncu hakkında araştırma yapanlar kardeşini görünce şaştı kaldı. İşte Özge Törer'in kardeşi...

Giriş Tarihi: 28.12.2022 16:03
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Kuruluş Osman’ın Bala Hatun’u Özge Törer’in kardeşini gören şaştı kaldı! İki kardeş bu kadar benzemez

Kuruluş Osman'da canlandırdığı Bala Hatun rolüyle ekranın en sevilen isimlerinden olan Özge Törer sosyal medyanın da gündemine oturdu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kuruluş Osman’ın Bala Hatun’u Özge Törer’in kardeşini gören şaştı kaldı! İki kardeş bu kadar benzemez

Oyunculuğu kadar güzelliğiyle de adından söz ettiren Törer özel hayatıyla da yakın takibe alındı.

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Kuruluş Osman’ın Bala Hatun’u Özge Törer’in kardeşini gören şaştı kaldı! İki kardeş bu kadar benzemez

Güzel oyuncunun ise kardeşi görenleri şaşırttı. İşte Özge Törer ve birçok ünlü ismin kardeşleri...

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Kuruluş Osman’ın Bala Hatun’u Özge Törer’in kardeşini gören şaştı kaldı! İki kardeş bu kadar benzemez

MERT RAMAZAN DEMİR'İN KARDEŞİ ENES

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Kuruluş Osman’ın Bala Hatun’u Özge Törer’in kardeşini gören şaştı kaldı! İki kardeş bu kadar benzemez

KAAN URGANCIOĞLU VE KARDEŞİ