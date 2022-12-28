Kuruluş Osman'ın Bala Hatun'u Özge Törer'in kardeşini gören şaştı kaldı! İki kardeş bu kadar benzemez

Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'da canlandırdığı Bala Hatun karakteriyle televizyona adım atan Özge Törer oyunculuğuyla beğeni topladı. Kısa sürede ekranın en sevilen isimlerinden olan Törer oyunculuğu kadar güzelliğiyle de kendisine hayran bırakan Törer özel hayatıyla yakın takibe alındı. Güzel oyuncu hakkında araştırma yapanlar kardeşini görünce şaştı kaldı. İşte Özge Törer'in kardeşi...