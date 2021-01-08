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08 Ocak 2021, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Seren Serengil arkadaşım dediği Mustafa Rahman Tohma ile evleniyor! Seren Serengil arkadaşım dediği Mustafa Rahman Tohma ile evleniyor!
Seren Serengil beşinci kez nikah masasına oturuyor! Hızla kilo vermesi nedeniyle sağlık sorunları yaşayan Serengil, arkadaşı Mustafa Rahman Tohma ile evlenme kararı aldı. Ünlü şarkıcı, zor günlerinde kendisini yalnız bırakmayan sevgilisinin evlilik teklifini sosyal medya hesabından, 'evet dedim' mesajıyla duyurdu.
Giriş Tarihi: 08.01.2021 08:54 Güncelleme Tarihi: 08.01.2021 09:04
Geçirdiği bağırsak ameliyatı sonrası sağlık sorunları yaşayan ve 46 kiloya kadar düşen Seren Serengil'den sürpriz bir haber geldi. Serengil, Mustafa Rahman Tohma'nın evlilik teklifine 'evet' yanıtını verdi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Daha önce dört evlilik yapan Seren Serengil, beşinci kez dünyaevine girmeye hazırlanıyor. Arkadaşı Mustafa Tohma'dan evlilik teklifi alan Seren Serengil, cevabını sosyal medya hesabından paylaştı.
Ünlü şarkıcı, zor günlerinde kendisini yalnız bırakmayan sevgilisinin evlilik teklifini sosyal medya hesabından, 'evet dedim' mesajıyla duyurdu. Serengil'in paylaşımının ardından Tohma da, "Bir kişide hem aşkı hem de arkadaşlığı bulmak" mesajını yayınladı.
Seren Serengil ve Mustafa Rahman Tohma ikilisi, haklarında çıkan aşk iddiaları ile gündeme gelmişti. Ancak ikili, yakın arkadaş olduklarını söylemişti.
38 yaşındaki Mustafa Rahman Tohma, aile mesleği olan çiftçilikle uğraşıyor. Ziraat Fakültesi mezunu olan Tohma, mısır, buğday, hayvan yemi gibi ürünler üretiyor. Tohma, geçmiş yıllarda modellik de yaptı.