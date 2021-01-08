Seren Serengil arkadaşım dediği Mustafa Rahman Tohma ile evleniyor!

Ünlü şarkıcı, zor günlerinde kendisini yalnız bırakmayan sevgilisinin evlilik teklifini sosyal medya hesabından, 'evet dedim' mesajıyla duyurdu. Serengil'in paylaşımının ardından Tohma da, "Bir kişide hem aşkı hem de arkadaşlığı bulmak" mesajını yayınladı.

