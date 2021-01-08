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Ramo hayranlarını şoke etti! Esra Bilgiç'in yıllar öncesine ait fotoğrafı ortaya çıktı

Ramo dizisinde gösterdiği başarılı performansla milyonların dikkatini üzerine çeken Esra Bilgiç, güzelliğiyle de dillerden düşmüyor. Diriliş Ertuğrul dizisiyle adını tüm Türkiye'ye duyuran Ramo'nun Sibel'i Esra Bilgiç'in özel hayatına her ilişkin detay hayranları tarafından araştırma konusu. Ramo'nun Sibel'i Esra Bilgiç'in yıllar öncesine ait fotoğrafını görenler ''estetiğin dozunu kaçırmış'' yorumlarını yapıyor. İşte Ramo'nun yıldızı Esra Bilgiç'in yıllar öncesine ait şok fotoğrafı...

Giriş Tarihi: 08.01.2021 06:14 Güncelleme Tarihi: 08.01.2021 06:15
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Ramo hayranlarını şoke etti! Esra Bilgiç'in yıllar öncesine ait fotoğrafı ortaya çıktı

Ramo dizisinin başrolü Esra Bilgiç, Sibel karakteriyle adından sıklıkla söz ettiriyor. Güzelliği dillere destan olan genç oyuncunun yıllar öncesinde çekilmiş bir fotoğrafıysa hayranlarında hayal kırıklığı yaratıyor. İşte başta Esra Bilgiç olmak üzere ünlü isimlerin inanılmaz değişimleri...

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Ramo hayranlarını şoke etti! Esra Bilgiç'in yıllar öncesine ait fotoğrafı ortaya çıktı

Burcu Özberk

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Ramo hayranlarını şoke etti! Esra Bilgiç'in yıllar öncesine ait fotoğrafı ortaya çıktı
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Ramo hayranlarını şoke etti! Esra Bilgiç'in yıllar öncesine ait fotoğrafı ortaya çıktı
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Ramo hayranlarını şoke etti! Esra Bilgiç'in yıllar öncesine ait fotoğrafı ortaya çıktı

Ebru Gündeş