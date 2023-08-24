Serdar Ortaç’tan radikal karar! Her şeyi bırakıp gidecek

"O GÜN SİNİR KRİZİ GEÇİRDİM"

Ortaç, sonrasında açtığı bir başka yayında kendisine Loughnan hakkında soru soran bir takipçisine cevap vermiş ve; "Ne bileyim Chloe nerede, bana niye onu soruyorsunuz? Kaç sene olmuş boşanalı. O gün arabada sinir krizi geçirdim, ondan öyle konuştum. Sinir krizi geçiremez miyim, insan değil miyim ben?" açıklamasında bulunmuştu.