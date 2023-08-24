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Serdar Ortaç’tan radikal karar! Her şeyi bırakıp gidecek

Sosyal medyadan yaptığı canlı yayınlarla gündeme gelmeye devam eden Serdar Ortaç, geçtiğimiz günlerde konser turnesine çıkmıştı. 60 ili gezecek olan şarkıcı, son açıklamasında veda turnesi yaptığını ve ardından emekli olarak köye yerleşeceğini söyledi. 60'lı yaşlarında namaza başlayacağını da söyleyen popçu, "Bu hayatta beni hiçbir şey mutlu etmez. En ivedi şekilde Allah'ın rahmeti beni mutlu eder." ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 24.08.2023 09:46 Güncelleme Tarihi: 24.08.2023 09:46
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Serdar Ortaç’tan radikal karar! Her şeyi bırakıp gidecek

Şimdilerde sosyal medyada açtığı canlı yayınlarla adından söz ettiren ünlü popçu Serdar Ortaç, geçtiğimiz hafta TikTok üzerinden yaptığı açıklamalarla sosyal medyada gündem olmuştu. Kadınlara dair sözleri büyük tepki çeken 53 yaşındaki Ortaç, olaylı bir şekilde ayrıldığı eski eşi Chloe Loughnan'ı da hedef almıştı.

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Serdar Ortaç’tan radikal karar! Her şeyi bırakıp gidecek

"Eşitlik diye diye başımıza çıktınız. İpleri bu kadar vermeyin kadınlara; ayıp, yazık lan erkeklere" diyen Ortaç, şöyle devam etmişti:

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Serdar Ortaç’tan radikal karar! Her şeyi bırakıp gidecek

"Ben verdim eski karıma tüm ipleri, ne oldu? Ağzıma s..tı! İki tane göğsü var diye, o kadar."

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Serdar Ortaç’tan radikal karar! Her şeyi bırakıp gidecek

"O GÜN SİNİR KRİZİ GEÇİRDİM"

Ortaç, sonrasında açtığı bir başka yayında kendisine Loughnan hakkında soru soran bir takipçisine cevap vermiş ve; "Ne bileyim Chloe nerede, bana niye onu soruyorsunuz? Kaç sene olmuş boşanalı. O gün arabada sinir krizi geçirdim, ondan öyle konuştum. Sinir krizi geçiremez miyim, insan değil miyim ben?" açıklamasında bulunmuştu.

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Serdar Ortaç’tan radikal karar! Her şeyi bırakıp gidecek

"BU VEDA TURNEM"

53 yaşındaki popçu, takipçileriyle yaptığı son canlı yayında ise müziği bırakacağını ve köye yerleşip namaza başlayacağını açıkladı: