24 Ağustos 2023, Perşembe
Serdar Ortaç’tan radikal karar! Her şeyi bırakıp gidecek
Sosyal medyadan yaptığı canlı yayınlarla gündeme gelmeye devam eden Serdar Ortaç, geçtiğimiz günlerde konser turnesine çıkmıştı. 60 ili gezecek olan şarkıcı, son açıklamasında veda turnesi yaptığını ve ardından emekli olarak köye yerleşeceğini söyledi. 60'lı yaşlarında namaza başlayacağını da söyleyen popçu, "Bu hayatta beni hiçbir şey mutlu etmez. En ivedi şekilde Allah'ın rahmeti beni mutlu eder." ifadelerini kullandı.
Giriş Tarihi: 24.08.2023 09:46 Güncelleme Tarihi: 24.08.2023 09:46
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