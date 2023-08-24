24 Ağustos 2023, Perşembe
46 yaşındaki Demet Şener’den iddialı sözler: Yüzde 99 orijinalim
1995 yılında Miss Turkey'de birinci seçilen tescilli güzellerden Demet Şener, İzmir'de güzellik merkezine konuk oldu. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan ünlü isim, "Estetikle aranız nasıl?" sorusuna dikkat çeken bir yanıt verdi. Radikal değişiklikler yaptırmadığını belirten Şener, "Yüzde 99 orijinalim" dedi. Demet Şener'in yıllar içindeki değişimi ise şaşırttı.
Giriş Tarihi: 24.08.2023 09:33 Güncelleme Tarihi: 24.08.2023 09:33
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