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46 yaşındaki Demet Şener’den iddialı sözler: Yüzde 99 orijinalim

1995 yılında Miss Turkey'de birinci seçilen tescilli güzellerden Demet Şener, İzmir'de güzellik merkezine konuk oldu. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan ünlü isim, "Estetikle aranız nasıl?" sorusuna dikkat çeken bir yanıt verdi. Radikal değişiklikler yaptırmadığını belirten Şener, "Yüzde 99 orijinalim" dedi. Demet Şener'in yıllar içindeki değişimi ise şaşırttı.

Giriş Tarihi: 24.08.2023 09:33 Güncelleme Tarihi: 24.08.2023 09:33
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46 yaşındaki Demet Şener’den iddialı sözler: Yüzde 99 orijinalim

1995 yılında düzenlenen Miss Turkey yarışmasında Türkiye güzeli seçilen eski manken Demet Şener, güzelliğiyle yıllara meydan okuyan isimlerden oldu.

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46 yaşındaki Demet Şener’den iddialı sözler: Yüzde 99 orijinalim

Daha önceki açıklamalarında sporu hiç aksatmadığını ve yediğine içtiğine dikkat ettiğini söyleyen Şener, güzellik sırrını şöyle anlatmıştı:

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46 yaşındaki Demet Şener’den iddialı sözler: Yüzde 99 orijinalim

"DONDURMAYA KADAR EVDE BEN YAPIYORUM"

Asla diyet yapmıyorum. Her şeyin sağlıklı versiyonunu yiyorum. Hayat tarzım bu. Canım tatlı mı çekti; dondurmaya kadar evde ben yapıyorum. Hurma veya muzla tatlandırıyorum.

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46 yaşındaki Demet Şener’den iddialı sözler: Yüzde 99 orijinalim

"TENCERE YEMEKLERİ YİYORUM"

"Hamur işlerini tercih etmiyorum. Tencere yemekleri yiyorum. 18 yaşında kraliçe olduğum zaman 56 kiloydum. İki hamilelik hariç hep aynı kaldım. Şimdi de 56'yım."

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46 yaşındaki Demet Şener’den iddialı sözler: Yüzde 99 orijinalim

"AÇLIĞA DAYANAMAM"

"10 günde bir kendime izin veriyorum. Nefsimi doyuruyor, bedenimi şaşırtıyorum. Kendimi hiçbir şeyden mahrum etmiyorum. Vücudumuz bir araba gibidir. Benzin koyarsanız çalışır. Aç gezmiyorum. Açlığa dayanamam, karşıyım."