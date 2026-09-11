Serdar Ortaç ile 2014-2019 yılları arasında evli kalan Chloe Loughnan, özel hayatındaki yeni gelişmeyle gündeme gelmişti. Bir süredir mimar Fergus Hennessy ile aşk yaşayan Loughnan, 2023 yılında aldığı evlilik teklifiyle mutluluğunu duyurmuştu.

"Güzel mesajlarınız için çok teşekkür ederim. Sevginiz, desteğiniz ve iyi dilekleriniz benim için çok şey ifade ediyor. Bugün sahip olduğum hayatı kurmak için çok çalıştım ve bu anı uzun zamandır bekliyordum. Bu yeni döneme sevgi, huzur ve minnettarlıkla girmekten dolayı kendimi çok şanslı hissediyorum. Anneliğe adım atmak için çok heyecanlıyım."

Chloe Loughnan, hamilelik haberinin ardından kendisine gelen destek mesajlarına da kayıtsız kalmadı. Takipçilerine teşekkür eden ünlü model, duygularını şu sözlerle dile getirdi:

Bebek beklediğini müjdeli bir paylaşımla duyuran Loughnan, kısa sürede çok sayıda tebrik mesajı aldı.

İrlandalı model, bu kez anne olmaya hazırlandığını açıkladı. Sosyal medya hesabından hamilelik sürecine ilişkin kareler paylaşan Loughnan, büyüyen karnını gösterdiği pozlarına, "Şimdiye kadarki en sevdiğim bölüm" notunu düştü.

Chloe Loughnan'ın hamilelik haberi, eski eşi Serdar Ortaç'ın yıllar önce çocuk sahibi olmakla ilgili yaptığı açıklamaları da yeniden gündeme getirdi. Ortaç, geçmişte verdiği röportajlarda baba olma isteğini sık sık dile getiriyordu.

Eski eşini tebrik eden Serdar Ortaç, Chloe Loughnan hakkında "İyi ki o olmuş, iyi ki onunla evlenmişim" ifadelerini kullandı. Ünlü şarkıcı, eski eşinin bebeği için "Allah analı babalı büyütsün" dileğinde de bulundu.

"BABA OLMAYI İSTEDİM, KISMET ONAYMIŞ"

Gazetecilerin "Baba olmayı hiç düşündünüz mü?" sorusuna da yanıt veren Ortaç, geçmişte çocuk sahibi olmayı istediğini ancak o dönemde bunun gerçekleşmediğini belirtti.

Serdar Ortaç, "Kısmet onaymış. Ben baba olmayı istedim. Bilmiyorum, olmadı çocuğum. Çok gençtim, zıpır zıpırdım. O dönem istemiyordum." dedi.