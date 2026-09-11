Çocuklar Duymasın’ın Duygu’su Hayal Garip’in yeni projesi belli oldu, değişimi dikkat çekti
Çocuklar Duymasın dizisinde Duygu karakteriyle hafızalara kazınan Hayal Garip, yıllar sonra Evlilik Güzeldir dizisiyle ekranlara geri döndü. Oyuncunun yıllar içindeki değişimi ve yeni imajı görenleri şaşırttı.
Türk televizyonunun uzun soluklu yapımlarından Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı Duygu karakteriyle hafızalara kazınan Hayal Garip, yıllar sonra yeniden ekranlara döndü.
YENİ PROJE YENİ İMAJ
2010-2012 yılları arasında yayınlanan sezonlarda Haluk ve Meltem'in kızı Duygu karakterine hayat veren Hayal Garip'in yeni projesi belli oldu. Ünlü oyuncu, Fikret Kuşkan'ın başrolünde yer aldığı Evlilik Güzeldir dizisiyle yeniden izleyici karşısına çıktı.
DEĞİŞİMİ AĞIZLARI AÇIK BIRAKTI
Çocuklar Duymasın'daki haliyle izleyicilerin hafızasında yer edinen Hayal Garip'in yıllar sonraki görünümü de dikkat çekti. Oyuncunun özellikle kızıl saçları ve yenilenen tarzı, eski görüntüsünden oldukça farklı bulundu.
Garip'in değişimi sosyal medyada gündem olurken, kullanıcılar şaşkınlıklarını dile getirdi. Sosyal medyada yapılan yorumlarda, "Çok değişmiş, tanıyamadım" ve "Eski halinden eser yok" ifadeleri öne çıktı.
Çocuklar Duymasın'da rol aldığı dönemde 25 yaşında olan Hayal Garip, yıllar içinde değişti ve 41 yaşına geldi.