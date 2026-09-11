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Çocuklar Duymasın’ın Duygu’su Hayal Garip’in yeni projesi belli oldu, değişimi dikkat çekti

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Çocuklar Duymasın dizisinde Duygu karakteriyle hafızalara kazınan Hayal Garip, yıllar sonra Evlilik Güzeldir dizisiyle ekranlara geri döndü. Oyuncunun yıllar içindeki değişimi ve yeni imajı görenleri şaşırttı.

Çocuklar Duymasın’ın Duygu’su Hayal Garip’in yeni projesi belli oldu, değişimi dikkat çekti 1

Türk televizyonunun uzun soluklu yapımlarından Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı Duygu karakteriyle hafızalara kazınan Hayal Garip, yıllar sonra yeniden ekranlara döndü.

Çocuklar Duymasın’ın Duygu’su Hayal Garip’in yeni projesi belli oldu, değişimi dikkat çekti 2

YENİ PROJE YENİ İMAJ

2010-2012 yılları arasında yayınlanan sezonlarda Haluk ve Meltem'in kızı Duygu karakterine hayat veren Hayal Garip'in yeni projesi belli oldu. Ünlü oyuncu, Fikret Kuşkan'ın başrolünde yer aldığı Evlilik Güzeldir dizisiyle yeniden izleyici karşısına çıktı.

Çocuklar Duymasın’ın Duygu’su Hayal Garip’in yeni projesi belli oldu, değişimi dikkat çekti 3

DEĞİŞİMİ AĞIZLARI AÇIK BIRAKTI

Çocuklar Duymasın'daki haliyle izleyicilerin hafızasında yer edinen Hayal Garip'in yıllar sonraki görünümü de dikkat çekti. Oyuncunun özellikle kızıl saçları ve yenilenen tarzı, eski görüntüsünden oldukça farklı bulundu.

Çocuklar Duymasın’ın Duygu’su Hayal Garip’in yeni projesi belli oldu, değişimi dikkat çekti 4

Garip'in değişimi sosyal medyada gündem olurken, kullanıcılar şaşkınlıklarını dile getirdi. Sosyal medyada yapılan yorumlarda, "Çok değişmiş, tanıyamadım" ve "Eski halinden eser yok" ifadeleri öne çıktı.

Çocuklar Duymasın’ın Duygu’su Hayal Garip’in yeni projesi belli oldu, değişimi dikkat çekti 5

Çocuklar Duymasın'da rol aldığı dönemde 25 yaşında olan Hayal Garip, yıllar içinde değişti ve 41 yaşına geldi.

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