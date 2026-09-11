2010-2012 yılları arasında yayınlanan sezonlarda Haluk ve Meltem'in kızı Duygu karakterine hayat veren Hayal Garip'in yeni projesi belli oldu. Ünlü oyuncu, Fikret Kuşkan'ın başrolünde yer aldığı Evlilik Güzeldir dizisiyle yeniden izleyici karşısına çıktı.

Çocuklar Duymasın'daki haliyle izleyicilerin hafızasında yer edinen Hayal Garip'in yıllar sonraki görünümü de dikkat çekti. Oyuncunun özellikle kızıl saçları ve yenilenen tarzı, eski görüntüsünden oldukça farklı bulundu.

Garip'in değişimi sosyal medyada gündem olurken, kullanıcılar şaşkınlıklarını dile getirdi. Sosyal medyada yapılan yorumlarda, "Çok değişmiş, tanıyamadım" ve "Eski halinden eser yok" ifadeleri öne çıktı.