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Serdar Ortaç’tan Alişan’a itiraf: Parayı koyacak yer bulamıyordum kumar beni mahvetti

Sosyal medyadan yaptığı canlı yayınlarla adından söz ettiren Serdar Ortaç, son olarak Alişan'ın konuğu oldu. Kumar borcu nedeniyle zor günler geçiren şarkıcı, "Parayı koyacak yer bulamıyordum. Kumar oynamam beni mahvetti" dedi. MS hastalığı nedeniyle yaşadığı zorlukları anlatan Ortaç "Sağlıklı olduğum günleri özlüyorum" ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 05.01.2024 09:34 Güncelleme Tarihi: 05.01.2024 09:34
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Serdar Ortaç’tan Alişan’a itiraf: Parayı koyacak yer bulamıyordum kumar beni mahvetti

Serdar Ortaç, Alişan'ın programına konuk oldu. Samimi açıklamalar yapan Ortaç ilk meşhur olduğu yılları ve sonradan yaşadığı çöküntüyü anlattı.

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Serdar Ortaç’tan Alişan’a itiraf: Parayı koyacak yer bulamıyordum kumar beni mahvetti

Kumar tutkusu yüzünden bankalara 10 milyon TL borcu olan ve bir süre önce bu borçlarını kapatan Ortaç bir itirafta bulundu: '35 sene kumar oynadım, kazananı görmedim'

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Serdar Ortaç’tan Alişan’a itiraf: Parayı koyacak yer bulamıyordum kumar beni mahvetti

İşte Serdar Ortaç'ın çok konuşulan açıklamaları...

"İlk meşhur olduğum zaman rüyada gibiydim. Bir lisenin önünden geçerken, 'Serdar Ortaç' diye bağırmaya başladılar çok şaşırdım. Meşhur olduğumu anladım."

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Serdar Ortaç’tan Alişan’a itiraf: Parayı koyacak yer bulamıyordum kumar beni mahvetti

"Gelecekle ilgili hiç plan yapmadım. Rahmetli babama dedim ki 'parayı koyacak yer bulamıyorum' o da bana 'oğlum bankaya yatırsana' dedi. O zaman bütün bankalarda param vardı. 'Sen onu da yiyeceksin' dedi. Ben o paranın biteceğine inanamazdım, demek ki oluyor. Paraya hiçbir zaman değer vermedim."

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Serdar Ortaç’tan Alişan’a itiraf: Parayı koyacak yer bulamıyordum kumar beni mahvetti

"ÖYLE BİR HAYAT YOK"

Programda şarkıcıya, "Bu hayatta seni en çok üzen olay ne?" sorusu soruldu. Ortaç, soruya şöyle yanıt verdi: