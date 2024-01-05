05 Ocak 2024, Cuma
Serdar Ortaç’tan Alişan’a itiraf: Parayı koyacak yer bulamıyordum kumar beni mahvetti
Sosyal medyadan yaptığı canlı yayınlarla adından söz ettiren Serdar Ortaç, son olarak Alişan'ın konuğu oldu. Kumar borcu nedeniyle zor günler geçiren şarkıcı, "Parayı koyacak yer bulamıyordum. Kumar oynamam beni mahvetti" dedi. MS hastalığı nedeniyle yaşadığı zorlukları anlatan Ortaç "Sağlıklı olduğum günleri özlüyorum" ifadelerini kullandı. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 05.01.2024 09:34 Güncelleme Tarihi: 05.01.2024 09:34
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