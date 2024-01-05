Serdar Ortaç’tan Alişan’a itiraf: Parayı koyacak yer bulamıyordum kumar beni mahvetti

"Gelecekle ilgili hiç plan yapmadım. Rahmetli babama dedim ki 'parayı koyacak yer bulamıyorum' o da bana 'oğlum bankaya yatırsana' dedi. O zaman bütün bankalarda param vardı. 'Sen onu da yiyeceksin' dedi. Ben o paranın biteceğine inanamazdım, demek ki oluyor. Paraya hiçbir zaman değer vermedim."