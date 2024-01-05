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Fotoğrafları yerden yere vurulmuştu! Göksel ilk kez konuştu: Evrime kafa attım

Unutulmaz şarkılara imza atan Göksel, yıllar içindeki değişimiyle gündem olmuştu. Öğrencilik dönemine ait fotoğraflarıyla yerden yere vurulan şarkıcı, ergenlik halleriyle ilgili ilk kez konuştu. "Resmen evrime kafa attım" diyen Göksel, "Gerçekten ergenlik dönemimde iyi görünmüyordum" itirafıyla dikkat çekti.

Giriş Tarihi: 05.01.2024 09:55 Güncelleme Tarihi: 05.01.2024 09:55
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Fotoğrafları yerden yere vurulmuştu! Göksel ilk kez konuştu: Evrime kafa attım

Uzaktan, Karar Verdim, Bir Seni Konuşurum, Baksana Talihe, Günün Birinde, Aşkın Yalanmış, Yarabbi Şükür ve Depresyondayım gibi unutulmaz şarkılara imza atan başarılı şarkıcı Göksel, geçtiğimiz yıllarda ortaya çıkan ergenlik fotoğrafları ile adından söz ettirmişti.

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Fotoğrafları yerden yere vurulmuştu! Göksel ilk kez konuştu: Evrime kafa attım

Şarkıcı Göksel'in geçtiğimiz günlerde önce ilkokul sonra da lise fotoğrafları ifşa olmuştu.

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Fotoğrafları yerden yere vurulmuştu! Göksel ilk kez konuştu: Evrime kafa attım

52 yaşındaki ünlü isim sosyal medyanın diline düşmüştü.

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Fotoğrafları yerden yere vurulmuştu! Göksel ilk kez konuştu: Evrime kafa attım

Ortaya çıkan ergenlik fotoğraflarıyla ilgili konuşan ünlü şarkıcı, "Resmen evrime kafa attım" dedi.

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Fotoğrafları yerden yere vurulmuştu! Göksel ilk kez konuştu: Evrime kafa attım

İşte Göksel'in o açıklaması:

"Resmen evrime kafa attım. Küçüklüğümde 'Dünya güzeli' diye çağırırlardı. Ergenlik dönemimde felaket görünmeye başladım. Sebebi belki de hormonlardır. Kilo aldım, gözlükler takıldı.