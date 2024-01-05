05 Ocak 2024, Cuma
Fotoğrafları yerden yere vurulmuştu! Göksel ilk kez konuştu: Evrime kafa attım
Unutulmaz şarkılara imza atan Göksel, yıllar içindeki değişimiyle gündem olmuştu. Öğrencilik dönemine ait fotoğraflarıyla yerden yere vurulan şarkıcı, ergenlik halleriyle ilgili ilk kez konuştu. "Resmen evrime kafa attım" diyen Göksel, "Gerçekten ergenlik dönemimde iyi görünmüyordum" itirafıyla dikkat çekti.
Giriş Tarihi: 05.01.2024 09:55 Güncelleme Tarihi: 05.01.2024 09:55
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