Serdar Ortaç'ın evlilik açıklaması yanlış anlaşıldı

Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, sahne aldığı bir mekânda konser sırasında yaptığı açıklamalarla sosyal medyada gündem oldu. Ortaç'ın evlilikle ilgili kullandığı ifadeler kısa sürede farklı yorumlarla haberleştirilince, ünlü sanatçı konuyla ilgili açıklama yaptı.

"BİR TANE ESMER BULAMADIM" DEMİŞTİ

Daha önce İrlandalı model Chloe Loughnan ile evlenen ve bu evliliğini sonlandıran Serdar Ortaç, konser sırasında geçmiş ilişkilerine de esprili bir dille değindi.

Konuşması sırasında, "Hayatıma giren bütün kadınlar sarışındı, bir tane esmer bulamadım. Evlilik akıl hastası işi, deli olmak lazım." ifadelerini kullanan Ortaç'ın sözleri, magazin gündeminde evliliğe yönelik bir eleştiri olarak yer aldı.