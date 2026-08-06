Serdar Ortaç'ın evlilik açıklaması yanlış anlaşıldı
Konser sırasında söylediği "Evlilik akıl hastası işi" sözleriyle gündem olan Serdar Ortaç, ifadelerinin bağlamından koparıldığını belirtti. Ünlü şarkıcı, sözlerinin "İki Deli" şarkısına gönderme olduğunu söyleyerek, "Laf olsun diye yapmayın bunu" ifadeleriyle tepki gösterdi.
Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, sahne aldığı bir mekânda konser sırasında yaptığı açıklamalarla sosyal medyada gündem oldu. Ortaç'ın evlilikle ilgili kullandığı ifadeler kısa sürede farklı yorumlarla haberleştirilince, ünlü sanatçı konuyla ilgili açıklama yaptı.
"BİR TANE ESMER BULAMADIM" DEMİŞTİ
Daha önce İrlandalı model Chloe Loughnan ile evlenen ve bu evliliğini sonlandıran Serdar Ortaç, konser sırasında geçmiş ilişkilerine de esprili bir dille değindi.
Konuşması sırasında, "Hayatıma giren bütün kadınlar sarışındı, bir tane esmer bulamadım. Evlilik akıl hastası işi, deli olmak lazım." ifadelerini kullanan Ortaç'ın sözleri, magazin gündeminde evliliğe yönelik bir eleştiri olarak yer aldı.
"ŞARKI ŞAKASI YAPTIM"
Sözlerinin yanlış anlaşıldığını belirten Serdar Ortaç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Dün konserde 'Evlilik akıl hastası işi' demişim. Evet, ama sözlerim şöyle başladı: 'Evlilik deli işidir. O yüzden bütün deliler için okuyorum. İki deli bir araya gelmemeliydik.' Şarkı şakası yaptım. Millet, 'Serdar evliliğe deli işi dedi' diye haberler yaptı. Evliliğe deli işi der miyim ben? Kendim evlendim, 18 sene evli kaldım. Laf olsun diye yapmayın bunu."
ESKİ EŞİ YENİDEN GÜNDEMDE
Serdar Ortaç'ın eski eşi İrlandalı model ve manken Chloe Loughnan, ünlü şarkıcının evlilikle ilgili açıklamalarının ardından yeniden merak konusu oldu. Peki, Chloe Loughnan kimdir ve Serdar Ortaç ile evlilikleri neden sona erdi?
Serdar Ortaç ile Chloe Loughnan, 2014 yılında düzenlenen görkemli bir düğünle dünyaevine girdi. Çift, evlilikleri boyunca magazin gündeminde sık sık yer aldı.
2019 yılında anlaşmalı olarak boşandılar
Yaklaşık beş yıl evli kalan çift, 2019 yılında tek celsede anlaşmalı olarak boşandı. Boşanma davasında resmi gerekçe "şiddetli geçimsizlik" olarak kayıtlara geçti.
Chloe Loughnan boşanma nedenini yıllar sonra anlattı
Boşanmanın ardından açıklamalarda bulunan Chloe Loughnan, evliliklerinin sona ermesinde Serdar Ortaç'ın kumar bağımlılığının etkili olduğunu ifade etti. Loughnan, bu durumun zaman içinde hem maddi hem de manevi açıdan ilişkiyi yıprattığını söyledi.
Tanışma hikâyeleri
Serdar Ortaç ile Chloe Loughnan'ın yolları, Loughnan'ın bir klip çekimi için Türkiye'ye gelmesiyle kesişti. Tanışmalarının ardından ilişkiye başlayan çift, bir süre sonra evlenme kararı aldı.