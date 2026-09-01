Yıllar önce "doğru zaman değildi" demişti: Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan anne oluyor!
Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, yıllar sonra anne olmaya hazırlanıyor. Hamilelik haberini sosyal medya hesabından karnı burnunda pozlarını paylaşarak duyuran ünlü model, gönderisine "Şimdiye kadarki en sevdiğim bölüm" notunu düştü.
Türkiye'de geniş bir hayran kitlesine ulaşan İrlandalı model Chloe Loughnan, bu kez özel hayatındaki mutlu bir gelişmeyle gündeme geldi. Serdar Ortaç'la 2014 yılında nikâh masasına oturan ve 2019'da anlaşmalı olarak boşanan Loughnan, anne olmaya hazırlandığını duyurdu.
Özel hayatında da yeni bir sayfa açan Loughnan, bir dönem futbolcu Andy O'Connell ile ilişki yaşadı. Bu birlikteliğin sona ermesinin ardından ise İrlandalı mimar Fergus Hennessy ile aşk yaşamaya başladı.
Loughnan, 2022 yılında Fergus Hennessy ile ilişkisi devam ederken annelik konusunda yaptığı açıklamayla dikkat çekmişti. İlk evliliğinde çok genç olduğunu ve hazır hissetmediğini belirten model, bu kez anneliğe hazır olduğunu söylemişti.
CHLOE LOUGHNAN HAMİLE OLDUĞUNU DUYURDU
Çiftin ilişkisi ilerleyen dönemde daha da ciddileşti. Fergus Hennessy, 2023 yılında Chloe Loughnan'a romantik bir evlilik teklifi etti. Loughnan bu teklife "Evet" yanıtını verdi.
Yıllar önce "Hazır değildim" diyerek annelik konusunda neden geri durduğunu anlatan Chloe Loughnan, şimdi ise hayatının yeni dönemine hazırlanıyor.
31 Ağustos akşamı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla hamile olduğunu duyuran Loughnan, belirginleşen karnını gösterdiği pozlarını peş peşe yayınladı.
Ünlü model, hamilelik haberini uzun bir açıklamayla duyurmak yerine fotoğraflarının altına kısa ama dikkat çeken bir not yazdı:
"Şimdiye kadarki en sevdiğim bölüm."
Chloe Loughnan'ın paylaşımı kısa sürede takipçilerinden çok sayıda tebrik mesajı aldı.
SERDAR ORTAÇ'LA EVLİLİĞİNDE ÇOCUK KONUSU SIK SIK GÜNDEME GELMİŞTİ
Henüz genç yaşta Türkiye'ye gelen Chloe Loughnan'ın Serdar Ortaç'la başlayan ilişkisi, aralarındaki yaş farkı nedeniyle uzun süre magazin gündeminin en çok konuşulan konularından biri olmuştu. Yaklaşık iki yıllık birlikteliğin ardından çift, 2014 yılında evlendi.