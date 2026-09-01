Yıllar önce "doğru zaman değildi" demişti: Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan anne oluyor!

Türkiye'de geniş bir hayran kitlesine ulaşan İrlandalı model Chloe Loughnan, bu kez özel hayatındaki mutlu bir gelişmeyle gündeme geldi. Serdar Ortaç'la 2014 yılında nikâh masasına oturan ve 2019'da anlaşmalı olarak boşanan Loughnan, anne olmaya hazırlandığını duyurdu.

Özel hayatında da yeni bir sayfa açan Loughnan, bir dönem futbolcu Andy O'Connell ile ilişki yaşadı. Bu birlikteliğin sona ermesinin ardından ise İrlandalı mimar Fergus Hennessy ile aşk yaşamaya başladı.

Loughnan, 2022 yılında Fergus Hennessy ile ilişkisi devam ederken annelik konusunda yaptığı açıklamayla dikkat çekmişti. İlk evliliğinde çok genç olduğunu ve hazır hissetmediğini belirten model, bu kez anneliğe hazır olduğunu söylemişti.