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Yıllar önce "doğru zaman değildi" demişti: Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan anne oluyor!

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, yıllar sonra anne olmaya hazırlanıyor. Hamilelik haberini sosyal medya hesabından karnı burnunda pozlarını paylaşarak duyuran ünlü model, gönderisine "Şimdiye kadarki en sevdiğim bölüm" notunu düştü.

Yıllar önce "doğru zaman değildi" demişti: Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan anne oluyor! 1

Türkiye'de geniş bir hayran kitlesine ulaşan İrlandalı model Chloe Loughnan, bu kez özel hayatındaki mutlu bir gelişmeyle gündeme geldi. Serdar Ortaç'la 2014 yılında nikâh masasına oturan ve 2019'da anlaşmalı olarak boşanan Loughnan, anne olmaya hazırlandığını duyurdu.

Yıllar önce "doğru zaman değildi" demişti: Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan anne oluyor! 2

Özel hayatında da yeni bir sayfa açan Loughnan, bir dönem futbolcu Andy O'Connell ile ilişki yaşadı. Bu birlikteliğin sona ermesinin ardından ise İrlandalı mimar Fergus Hennessy ile aşk yaşamaya başladı.

Loughnan, 2022 yılında Fergus Hennessy ile ilişkisi devam ederken annelik konusunda yaptığı açıklamayla dikkat çekmişti. İlk evliliğinde çok genç olduğunu ve hazır hissetmediğini belirten model, bu kez anneliğe hazır olduğunu söylemişti.

Yıllar önce "doğru zaman değildi" demişti: Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan anne oluyor! 3

CHLOE LOUGHNAN HAMİLE OLDUĞUNU DUYURDU

Çiftin ilişkisi ilerleyen dönemde daha da ciddileşti. Fergus Hennessy, 2023 yılında Chloe Loughnan'a romantik bir evlilik teklifi etti. Loughnan bu teklife "Evet" yanıtını verdi.

Yıllar önce "Hazır değildim" diyerek annelik konusunda neden geri durduğunu anlatan Chloe Loughnan, şimdi ise hayatının yeni dönemine hazırlanıyor.

Yıllar önce "doğru zaman değildi" demişti: Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan anne oluyor! 4

31 Ağustos akşamı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla hamile olduğunu duyuran Loughnan, belirginleşen karnını gösterdiği pozlarını peş peşe yayınladı.

Ünlü model, hamilelik haberini uzun bir açıklamayla duyurmak yerine fotoğraflarının altına kısa ama dikkat çeken bir not yazdı:

"Şimdiye kadarki en sevdiğim bölüm."

Chloe Loughnan'ın paylaşımı kısa sürede takipçilerinden çok sayıda tebrik mesajı aldı.

Yıllar önce "doğru zaman değildi" demişti: Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan anne oluyor! 5

SERDAR ORTAÇ'LA EVLİLİĞİNDE ÇOCUK KONUSU SIK SIK GÜNDEME GELMİŞTİ

Henüz genç yaşta Türkiye'ye gelen Chloe Loughnan'ın Serdar Ortaç'la başlayan ilişkisi, aralarındaki yaş farkı nedeniyle uzun süre magazin gündeminin en çok konuşulan konularından biri olmuştu. Yaklaşık iki yıllık birlikteliğin ardından çift, 2014 yılında evlendi.

Yıllar önce "doğru zaman değildi" demişti: Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan anne oluyor! 6

Serdar Ortaç, evliliği boyunca baba olmayı çok istediğini defalarca dile getirmişti. Ünlü şarkıcı, 2016 yılında yaptığı bir açıklamada çocuk sahibi olma isteğini evliliğinin ilk gününden itibaren Chloe'ye söylediğini belirtmiş ve eşinin kendisine her yıl "Seneye" yanıtını verdiğini anlatmıştı.

Ortaç, çocuk sahibi olamaması durumunda biri kız, biri erkek olmak üzere iki çocuk evlat edinmeyi düşündüğünü de açıklamıştı.

Chloe Loughnan ise yıllar sonra yaptığı açıklamalarda, ilk evliliği sırasında henüz çok genç olduğunu ve anneliğe hazır hissetmediğini söyledi.

Yıllar önce "doğru zaman değildi" demişti: Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan anne oluyor! 7

"DOĞRU ZAMAN DEĞİLDİ" DEMİŞTİ

Beş yıl süren evlilik, 2019 yılında anlaşmalı boşanmayla sona erdi. Çocukları sevdiğini belirten Loughnan, o dönemde çocuk sahibi olmamalarının nedenini hayatlarının buna uygun olmamasıyla açıkladı ve "Doğru zaman değildi" dedi.

Yıllar önce "doğru zaman değildi" demişti: Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan anne oluyor! 8

Serdar Ortaç'la yollarını ayırmasının ardından bir süre İrlanda'da yaşayan Chloe Loughnan, Türkiye ile bağını da tamamen koparmadı. Modellik kariyerini sürdüren Loughnan, bir dönem Türkiye'ye dönerek bir Magazin programının sunuculuğunu üstlendi. Ünlü model, şimdilerde ise ilk bebeğini kucağına almak için gün sayıyor.

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