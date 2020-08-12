12 Ağustos 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Serdar Ortaç yine kafa karıştırdı: Chloe’yi özledim Seçil Gür’ü çok seviyorum

Serdar Ortaç yine kafa karıştırdı: Chloe’yi özledim Seçil Gür’ü çok seviyorum

Son dönemde yaptığı açıklamalarla kafaları karıştıran Serdar Ortaç, yine yaptığı açıklamalarla herkesi şoke etti. Ayrıldığı Seçil Gür ile tekrar barışan Ortaç, eski eşi Chloe Loughnan'ı özlediğini, Seçil Gür'ü ise çok sevdiğini söyleyerek kafaları karıştırdı. İşte Serdar Ortaç'ın eski eşi Choe Loughnan ve yeni sevgilisi Seçil Gür hakkında söyledikleri...

Giriş Tarihi: 12.08.2020 10:47 Güncelleme Tarihi: 12.08.2020 10:48
  • 1
  • 8
Serdar Ortaç yine kafa karıştırdı: Chloe’yi özledim Seçil Gür’ü çok seviyorum

Serdar Ortaç önceki gün Bebek'te bisiklet kullanırken görüntülendi. Gazetecilerin sorularını ayaküstü cevaplayan Ortaç yine kafa karıştıran açıklamalara imza attı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 8
Serdar Ortaç yine kafa karıştırdı: Chloe’yi özledim Seçil Gür’ü çok seviyorum

Yüksek sesle arabesk müzik dinleyen şarkıcı, "Niye böyle acıklı şarkılar tercih ediyorsunuz, yine mi mutsuzsunuz?" sorusuna "Bana göre gerçek müzik, sanat bu" dedi.

  • 3
  • 8
Serdar Ortaç yine kafa karıştırdı: Chloe’yi özledim Seçil Gür’ü çok seviyorum

Geçtiğimiz haftalarda verdiği bir röportajında "Hayatımda kadın istemiyorum" diyen Serdar Ortaç, geçtiğimiz aylarda ayrıldığı şarkıcı sevgilisi Seçil Gür'le barışması hakkında konuştu.

  • 4
  • 8
Serdar Ortaç yine kafa karıştırdı: Chloe’yi özledim Seçil Gür’ü çok seviyorum

Posta'nın haberine göre; bir yıl önce boşandığı Chloe Loughnan'ı özlediğini söyleyen Serdar Ortaç, 5 ay sonra yeniden döndüğü Seçil Gür'ü ise çok sevdiğini söyleyerek kafaları karıştırdı.

  • 5
  • 8
Serdar Ortaç yine kafa karıştırdı: Chloe’yi özledim Seçil Gür’ü çok seviyorum

RAHATSIZ OLDULAR

Sosyal medya kullanıcıları ise Serdar Ortaç'ın eski eş Chloe Loughnan ile yeni sevgilisi Seçil Gür'ü yorumlarıyla rahat bırakmıyor.