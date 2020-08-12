Serdar Ortaç yine kafa karıştırdı: Chloe’yi özledim Seçil Gür’ü çok seviyorum

Son dönemde yaptığı açıklamalarla kafaları karıştıran Serdar Ortaç, yine yaptığı açıklamalarla herkesi şoke etti. Ayrıldığı Seçil Gür ile tekrar barışan Ortaç, eski eşi Chloe Loughnan'ı özlediğini, Seçil Gür'ü ise çok sevdiğini söyleyerek kafaları karıştırdı. İşte Serdar Ortaç'ın eski eşi Choe Loughnan ve yeni sevgilisi Seçil Gür hakkında söyledikleri...