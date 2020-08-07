07 Ağustos 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Serdar Ortaç eski sevgilisi Seçil Gür ile barıştı!

Serdar Ortaç eski sevgilisi Seçil Gür ile barıştı!

Serdar Ortaç, Chloe Loughnan ile 5 yıllık evliliğini bitirmesinin ardından meslektaşı Seçil Gür ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Kısa bir süre sonra bu ilişkisini de sonlandıran Ortaç, hayatında hiç kimseyi istemediğini söylemişti. Geçtiğimiz gün bir alışveriş merkezinde Seçil Gür ile birlikte görüntülenen Ortaç, "İlişkiniz devam ediyor mu?" sorusuna verdiği yanıtla dikkat çekti.

Giriş Tarihi: 07.08.2020 14:39 Güncelleme Tarihi: 07.08.2020 14:41
  • 1
  • 8
Serdar Ortaç eski sevgilisi Seçil Gür ile barıştı!

Serdar Ortaç Chloe Loughnan'dan boşanmasının ardından Seçil Gür ile aşk yaşamaya başlamış ancak kısa sürede ilişkisini sonlandırmıştı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 8
Serdar Ortaç eski sevgilisi Seçil Gür ile barıştı!

Serdar Ortaç, önceki gün akşam saatlerinde İstinyePark'da objektiflere takıldı.

  • 3
  • 8
Serdar Ortaç eski sevgilisi Seçil Gür ile barıştı!

Gazetecilerin görüntü alması üzerine Seçil Gür uzaklaşmak isterken, ünlü popçu muhabirlerin sorularını yanıtlamayı tercih etti.

  • 4
  • 8
Serdar Ortaç eski sevgilisi Seçil Gür ile barıştı!

"SALAKLIK YAPTIM, BENİ AFFETTİ"

"Sizi tekrar bir arada görmek ne güzel" sözleri üzerine gülümseyen Ortaç, "Arkadaşlar aslında biz hiç ayrılmamıştık ki, sadece ben bir salaklık yapmıştım ve özür diledim. Seçil de beni affetti" dedi.

  • 5
  • 8
Serdar Ortaç eski sevgilisi Seçil Gür ile barıştı!

"SEÇİL BENİM HER ŞEYİM"

"O zaman ilişkiniz kaldığı yerden devam ediyor, öyle mi?" sorusu yöneltilen şarkıcı, "Seçil benim her şeyim, yani en iyi arkadaşım alsında" şeklinde kafa karıştıran bir cevap verdi.