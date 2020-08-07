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Serdar Ortaç eski sevgilisi Seçil Gür ile barıştı!
Serdar Ortaç, Chloe Loughnan ile 5 yıllık evliliğini bitirmesinin ardından meslektaşı Seçil Gür ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Kısa bir süre sonra bu ilişkisini de sonlandıran Ortaç, hayatında hiç kimseyi istemediğini söylemişti. Geçtiğimiz gün bir alışveriş merkezinde Seçil Gür ile birlikte görüntülenen Ortaç, "İlişkiniz devam ediyor mu?" sorusuna verdiği yanıtla dikkat çekti.
Giriş Tarihi: 07.08.2020 14:39 Güncelleme Tarihi: 07.08.2020 14:41
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