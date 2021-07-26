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Serdar Ortaç eski eşi Chloe Loughnan’a ateş püskürdü: Şeytan görsün yüzünü!

2014 yılında nikah masasına oturan Serdar Ortaç ve Chloe Loughnan 2019 yılında anlaşmalı olarak boşanmıştı. Boşanma sonrası popçu, 1 milyon TL tazminatı 24 ay taksitle ödemeyi kabul etmişti. Pandemi döneminde ödemelerini aksatan Ortaç'ı mahkemeye veren Loughnan, haciz işlemi başlatmıştı. Eski eşi hakkında açıklamalarda bulunan Ortaç, "Şeytan görsün yüzünü" dedi.

Giriş Tarihi: 26.07.2021 10:16 Güncelleme Tarihi: 26.07.2021 10:51
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Serdar Ortaç eski eşi Chloe Loughnan’a ateş püskürdü: Şeytan görsün yüzünü!

İstanbul Şile'de sahne alan Serdar Ortaç, konser sonrası muhabirlere açıklamalarda bulundu. Eski eşi hakkında zehir zemberek açıklamalarda bulunan Ortaç, "Çocuk sahibi olamadığın için burukluk var mı?" sorusuna, "Hiç yok. Şeytan görsün yüzünü" yanıtını verdi.

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Serdar Ortaç eski eşi Chloe Loughnan’a ateş püskürdü: Şeytan görsün yüzünü!

"EVİME HACİZ GETİRTTİ"

2019 yılında anlaşmalı boşanan çift daha sonra mahkemelik olmuştu. Pandemi döneminde eşine verdiği sözleri yerine getiremeyen Ortaç, haciz kararıyla şoke olmuştu.

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Serdar Ortaç eski eşi Chloe Loughnan’a ateş püskürdü: Şeytan görsün yüzünü!

Ünlü şarkıcı, boşandığı eski eşi Chloe Loughnan'a 700 bin TL nafaka ödediğini buna rağmen dava açtığını ve evine haciz getirttiğini söyledi.

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Serdar Ortaç eski eşi Chloe Loughnan’a ateş püskürdü: Şeytan görsün yüzünü!

"HALA NAFAKA ÖDÜYORUM"

"Evlendikten sonra boşanınca erkeğin anası ağlıyor. Ben hala nafaka ödüyorum, 700 bin lira! Bitmiyor... Eve haciz de koydu, çay kaşıklarını alacak! Her şey kadının elinde yaşasın kadın hakları!"

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Serdar Ortaç eski eşi Chloe Loughnan’a ateş püskürdü: Şeytan görsün yüzünü!

Erkeklerin evlenip boşandıktan sonra Medeni Kanun yüzünden kadına borcunun asla bitmediğini belirten Ortaç, "Belki 50 belki de daha fazla bilmiyorum ama Medeni Kanun ve evlilik ortadan kalkacak" dedi.