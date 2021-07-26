26 Temmuz 2021, Pazartesi
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Serdar Ortaç eski eşi Chloe Loughnan’a ateş püskürdü: Şeytan görsün yüzünü!
2014 yılında nikah masasına oturan Serdar Ortaç ve Chloe Loughnan 2019 yılında anlaşmalı olarak boşanmıştı. Boşanma sonrası popçu, 1 milyon TL tazminatı 24 ay taksitle ödemeyi kabul etmişti. Pandemi döneminde ödemelerini aksatan Ortaç'ı mahkemeye veren Loughnan, haciz işlemi başlatmıştı. Eski eşi hakkında açıklamalarda bulunan Ortaç, "Şeytan görsün yüzünü" dedi.
Giriş Tarihi: 26.07.2021 10:16 Güncelleme Tarihi: 26.07.2021 10:51
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