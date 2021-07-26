26 Temmuz 2021, Pazartesi
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Baş Belası’nda şebekenin intikamı ağır oldu! İpek kaçırıldı Şahin tuzağa düştü
atv'nin sevilen dizisi 'Baş Belası' dün akşam ekrana gelen altıncı bölümüyle yine büyük ilgi gördü. Dizinin yeni bölümünde soruşturma bitene kadar cinayet bürodan uzak kalacağını açıklayan Başkomiser Şahin, şebekenin peşine düştü. Şahin'in emniyetten ayrılmasından kendisini sorumlu tutan İpek, onu korumak için bir şeyler yapması gerektiğine karar verdi. Şebekenin intikamı ağır olurken İpek kaçırıldı Şahin tuzağa düştü. İşte Baş Belası'nda yaşananlar...
Giriş Tarihi: 26.07.2021 11:19
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