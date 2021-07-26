Baş Belası’nda şebekenin intikamı ağır oldu! İpek kaçırıldı Şahin tuzağa düştü

Mehmet Amir'in emriyle İpek'i poligona çağırıp silah eğitimi veren Şahin, ısrarla tatilde olduğunu ve kafa dinlediğini söylese de İpek, Şahin'in bir şeyler planladığını anladı. Bu sırada mahallede işlenen üçüncü cinayet ortalığı karıştırdı. İpek ekiple birlikte olay yerine giderek mahalle sakinleri ile konuştu ve cinayetlerin geçmişte yaşanan bir intihar hadisesi ile bağlantılı olduğunu ortaya çıkardı.

Ortaya çıkan yeni bulgularla ekip mahalleyi ablukaya aldı. Doruk ve Nermin'in çabası ile katil bir cinayet daha işlemek üzereyken suçüstü yakalandı. Katil zanlısı Feride'nin emniyetteki sorgusu İpek'in teorisini doğruladı ve olayın ardından dramatik bir hikaye çıktı.