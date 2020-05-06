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Serdar Ortaç eleştirilere isyan etti: Saklanıp turşumu mu kuracağım?

Koronavirüs salgını nedeniyle bir süredir evinden çıkmayan Serdar Ortaç isyan etti. Sosyal medya hesabından yaptığı canlı yayınlarda takipçileriyle dertleşen Ortaç, dışarıda gezmek istediğini ve evde olmaktan çok sıkıldığını belirtti. 'Sıkıntıdan kendimi keseceğim' diyen Ortaç, gelen eleştirilere de cevap verdi. 'Kendini sakla canlı yayın yapma' diyenlere cevap veren şarkıcı, "Evde saklanıp turşumu mu kuracağım?" dedi.

Giriş Tarihi: 06.05.2020 12:41 Güncelleme Tarihi: 06.05.2020 12:44
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Serdar Ortaç eleştirilere isyan etti: Saklanıp turşumu mu kuracağım?

Koronavirüs salgını yüzünden evinden çıkamadığını söyleyen Serdar Ortaç, isyan etti.

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Serdar Ortaç eleştirilere isyan etti: Saklanıp turşumu mu kuracağım?

Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, koronavirüs salgınından beri neredeyse her gün Instagram hesabından takipçileriyle buluşuyor. Ortaç, son yaptığı canlı yayında karantina günlerinin nasıl geçtiğini anlattı.

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Serdar Ortaç eleştirilere isyan etti: Saklanıp turşumu mu kuracağım?

Evde çok sıkıldığını dile getiren ünlü şarkıcı, "Arkadaşlar sıkıntıdan kendimi keseceğim. Eskisi gibi cumartesi-pazar şehirden şehre gezmek istiyorum, ne güzeldi.

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Serdar Ortaç eleştirilere isyan etti: Saklanıp turşumu mu kuracağım?

Ne oldu bize? Sürekli yemek yiyoruz, başka bir şey yaptığımız yok. Koronavirüs mahvetti bizi! Ne yapacağız çocuklar böyle, ne olacak yani?

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Serdar Ortaç eleştirilere isyan etti: Saklanıp turşumu mu kuracağım?

"UYU BABAM UYU"

17.40'ta uyanılır mı? İşsizlikten uyu babam uyu. Yemek ye, yine uyu. Instagram'da 6 saat geçir, yemek ye, uyu.