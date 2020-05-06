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Serdar Ortaç eleştirilere isyan etti: Saklanıp turşumu mu kuracağım?
Koronavirüs salgını nedeniyle bir süredir evinden çıkmayan Serdar Ortaç isyan etti. Sosyal medya hesabından yaptığı canlı yayınlarda takipçileriyle dertleşen Ortaç, dışarıda gezmek istediğini ve evde olmaktan çok sıkıldığını belirtti. 'Sıkıntıdan kendimi keseceğim' diyen Ortaç, gelen eleştirilere de cevap verdi. 'Kendini sakla canlı yayın yapma' diyenlere cevap veren şarkıcı, "Evde saklanıp turşumu mu kuracağım?" dedi.
Giriş Tarihi: 06.05.2020 12:41 Güncelleme Tarihi: 06.05.2020 12:44
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