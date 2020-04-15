Serdar Ortaç ekonomik zorlukta! Toplam borcunu açıkladı

Koronavirüs salgını nedeniyle evinde karantinada olan Serdar Ortaç, Seçil Gür ile ayrılığının ardından Instagram hesabından yaptığı canlı yayınla takipçileriyle dertleşmeye başladı. Dün akşam yeni bir canlı yayın yapan Serdar Ortaç yaşadığı ekonomik sıkıntılardan bahsetti. Aylık 120 bin lira kredi ödediğini söyleyen Ortaç toplam borcunun ne kadar olduğunu açıkladı.