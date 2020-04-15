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Serdar Ortaç ekonomik zorlukta! Toplam borcunu açıkladı

Koronavirüs salgını nedeniyle evinde karantinada olan Serdar Ortaç, Seçil Gür ile ayrılığının ardından Instagram hesabından yaptığı canlı yayınla takipçileriyle dertleşmeye başladı. Dün akşam yeni bir canlı yayın yapan Serdar Ortaç yaşadığı ekonomik sıkıntılardan bahsetti. Aylık 120 bin lira kredi ödediğini söyleyen Ortaç toplam borcunun ne kadar olduğunu açıkladı.

Giriş Tarihi: 15.04.2020 11:55 Güncelleme Tarihi: 15.04.2020 11:57
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Serdar Ortaç ekonomik zorlukta! Toplam borcunu açıkladı

Chloe Loughnan'dan boşandıktan sonra meslektaşı Seçil Gür ile yeni bir aşka yelken açan şarkıcı Serdar Ortaç'ın bu ilişkisi kısa sürdü.

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Serdar Ortaç ekonomik zorlukta! Toplam borcunu açıkladı

Koronavirüs salgını nedeniyle kendisini eve kapatan ve gerekli izolasyon kurallarına uyan Ortaç, sosyal medyadan yaptığı canlı yayınlarla hayranlarıyla sohbet etmeye başladı.

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Serdar Ortaç ekonomik zorlukta! Toplam borcunu açıkladı

Ortaç, dün akşam yaptığı canlı yayında bu süreçte yaşadığı ekonomik zorlukları anlattı. Aylık 120 bin lira kredi ödediğini söyleyen Ortaç toplam borcunun ne kadar olduğunu açıkladı.

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Serdar Ortaç ekonomik zorlukta! Toplam borcunu açıkladı

Ünlü şarkıcı, "Bankadan 5 milyon TL kredi aldım, ödemeleri hazirana kadar erteledim. Yoksa zaten taksitleri ödeyemezdim. Aylık 120 bin TL sadece evin kredisini ödüyorum." dedi.

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Serdar Ortaç ekonomik zorlukta! Toplam borcunu açıkladı

Ortaç ayrıca, "Eskisi gibi kira gelirim yok. Bir lira para biriktirmedim. Telif gelirse geçiniyoruz" ifadelerini kullandı.