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Nusret Gökçe koronavirüs tedbirlerini bir kez daha hiçe saydı!

Tuzlama hareketiyle dünya çapında tanınan sosyetik kasap Nusret Gökçe, corona virüse karşı alınan tedbirleri bir kez daha hiçe saydı. Geçtiğimiz günlerde sokağa çıkıp maskesiz spor yapan Gökçe, ardından arkadaşlarıyla lüks teknesine binerek sosyal mesafe kuralını ihlal etmişti. Gökçe, önceki gün de lüks teknesinde güneşlenirken görüntülendi.

Giriş Tarihi: 15.04.2020 12:16 Güncelleme Tarihi: 15.04.2020 12:21
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Nusret Gökçe koronavirüs tedbirlerini bir kez daha hiçe saydı!

'Tuz serpme' (saltbae) hareketiyle tüm dünyada şöhret olan sosyete etçisi Nusret, corona virüs nedeniyle alınan tedbirleri bir kez daha hiçe saydı.

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Nusret Gökçe koronavirüs tedbirlerini bir kez daha hiçe saydı!

Önceki gün Emirgan'a demirlettiği lüks teknesinde güneşlenen ünlü işletmeci, objektiflere böyle yansıdı.

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Nusret Gökçe koronavirüs tedbirlerini bir kez daha hiçe saydı!

Maske ve eldivensiz olduğu görülen Gökçe'nin, bir kez daha sosyal mesafe kuralına uymadığı görüldü.

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Nusret Gökçe koronavirüs tedbirlerini bir kez daha hiçe saydı!

Polis ekiplerinin sahil kısmında yürüyen vatandaşlara ceza kesip uyardığı anlarda ise Gökçe, purosu ile İstanbul Boğazı'nın keyfini çıkardı.

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Nusret Gökçe koronavirüs tedbirlerini bir kez daha hiçe saydı!

Geçtiğimiz günlerde sabah saatlerinde dışarı çıkan Gökçe, önce maskesiz spor yapmış, sonra da sosyal mesafe kuralına uymayarak teknesiyle boğaz turu yapmıştı.