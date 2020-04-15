Nusret Gökçe koronavirüs tedbirlerini bir kez daha hiçe saydı!

Tuzlama hareketiyle dünya çapında tanınan sosyetik kasap Nusret Gökçe, corona virüse karşı alınan tedbirleri bir kez daha hiçe saydı. Geçtiğimiz günlerde sokağa çıkıp maskesiz spor yapan Gökçe, ardından arkadaşlarıyla lüks teknesine binerek sosyal mesafe kuralını ihlal etmişti. Gökçe, önceki gün de lüks teknesinde güneşlenirken görüntülendi.

Giriş Tarihi: 15.04.2020 12:16 Güncelleme Tarihi: 15.04.2020 12:21 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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