Sercan Yıldırım'dan Beyza iddialarına ilk kez net açıklama

Survivor 2026'ya damga vuran Beyza ve Sercan Yıldırım iddiaları aylar sonra yeniden gündemde. YouTube kanalında konuşan Sercan Yıldırım, aşk iddialarına açıklık getirerek gece yarısı buluşmasının perde arkasını ilk kez anlattı.

Survivor 2026'da uzun süre gündem olan Beyza ve Sercan Yıldırım hakkındaki aşk iddialarıyla ilgili Sercan Yıldırım aylar sonra konuştu. Yıldırım, aralarında romantik bir ilişki olmadığını belirterek Beyza'nın kendisini korumak için sessiz kaldığını söyledi.

ADALAR ARASI YÜZME OLAYININ PERDE ARKASI Survivor 2026 sezonuna damga vuran Sercan Yıldırım ve Beyza hakkındaki aşk iddiaları, yarışmanın en çok konuşulan konularından biri olmuştu. Beyza'nın gece yarısı yüzerek Sercan Yıldırım'ın bulunduğu adaya gitmesiyle başlayan tartışmalar, ikili hakkında çeşitli iddiaların ortaya atılmasına neden olmuştu. SURVİVOR BEYZA'DAN EVLİLİK İTİRAFI!

Yarışma sırasında Beyza'nın sevgilisiyle yollarını ayırdığı yönündeki haberler de gündeme gelirken, taraflardan uzun süre konuya ilişkin net bir açıklama gelmemişti. Aylar sonra YouTube kanalında yayınladığı videoda konuşan Sercan Yıldırım, olayın kamuoyunda farklı yorumlandığını belirterek yaşananların perde arkasını anlattı.

"GÜZEL BİR ARKADAŞLIĞIMIZ OLDU" Yıldırım, Beyza ile aralarında yalnızca arkadaşlık olduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı: "Beyza konusu acayip saçma sapan yerlere çekildi, gerçekten canımı çok sıkıyor. Adada zor şartlar altındaydık, iyi anlaştık ve güzel bir arkadaşlığımız oldu. Olayın aslı şu; herkes gibi ben de dışarıdan bir şeyler almış, erzak ayarlamıştım. Beyza yanıma gelince onunla da paylaştım.