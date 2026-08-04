Merve Terim elbisesiyle denize atlayıp küçük çocuğun topunu kurtardı

Akşam yemeği sırasında denize kaçan topu için üzülen küçük bir çocuğun sözlerini duyan Merve Terim, hiç düşünmeden elbisesiyle denize atladı. Topu çıkararak çocuğa teslim eden Terim'e, teşekkür notu ve bir tepsi baklava hediye edildi.

Galatasaray'ın eski teknik direktörü ve Türk futbolunun "'İmparator"u olarak anılan Fatih Terim'in kızı Merve Terim, akşam yemeği sırasında yaşadığı anlamlı bir olayla sosyal medyada gündem oldu.

KAÇAN TOP İÇİN ELBİSESİYLE DENİZE ATLADI Denize kaçan topunun ardından "Bu topla çok anılarım var" diyen küçük bir çocuğun sözlerini duyan Terim, hiç tereddüt etmeden harekete geçti.

Üzerindeki elbiseyle gece saatlerinde denize giren Merve Terim, yüzerek topa ulaştı ve sudan çıkardı. O anları cep telefonuyla kayda alan Terim, videoyu sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaşımına, "POV: Akşam yemeği yerken hiç tanımadığın bir çocuğun 'Bu topla çok anılarım var' dediğini duymuşsundur." notunu düşen Terim'in videosu kısa sürede büyük ilgi gördü.

BAKLAVALI TEŞEKKÜR Sosyal medya kullanıcıları paylaşımın altına, "Bir anısı daha oldu", "Ve topa bir anı daha eklendi" ve "Artık bu topla daha da fazla anısı var" gibi yorumlar yaptı.