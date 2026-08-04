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Merve Terim elbisesiyle denize atlayıp küçük çocuğun topunu kurtardı

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Akşam yemeği sırasında denize kaçan topu için üzülen küçük bir çocuğun sözlerini duyan Merve Terim, hiç düşünmeden elbisesiyle denize atladı. Topu çıkararak çocuğa teslim eden Terim'e, teşekkür notu ve bir tepsi baklava hediye edildi.

Merve Terim elbisesiyle denize atlayıp küçük çocuğun topunu kurtardı 1

Galatasaray'ın eski teknik direktörü ve Türk futbolunun "'İmparator"u olarak anılan Fatih Terim'in kızı Merve Terim, akşam yemeği sırasında yaşadığı anlamlı bir olayla sosyal medyada gündem oldu.

Merve Terim elbisesiyle denize atlayıp küçük çocuğun topunu kurtardı 2

KAÇAN TOP İÇİN ELBİSESİYLE DENİZE ATLADI

Denize kaçan topunun ardından "Bu topla çok anılarım var" diyen küçük bir çocuğun sözlerini duyan Terim, hiç tereddüt etmeden harekete geçti.

Merve Terim elbisesiyle denize atlayıp küçük çocuğun topunu kurtardı 3

Üzerindeki elbiseyle gece saatlerinde denize giren Merve Terim, yüzerek topa ulaştı ve sudan çıkardı. O anları cep telefonuyla kayda alan Terim, videoyu sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaşımına, "POV: Akşam yemeği yerken hiç tanımadığın bir çocuğun 'Bu topla çok anılarım var' dediğini duymuşsundur." notunu düşen Terim'in videosu kısa sürede büyük ilgi gördü.

Merve Terim elbisesiyle denize atlayıp küçük çocuğun topunu kurtardı 4

BAKLAVALI TEŞEKKÜR

Sosyal medya kullanıcıları paylaşımın altına, "Bir anısı daha oldu", "Ve topa bir anı daha eklendi" ve "Artık bu topla daha da fazla anısı var" gibi yorumlar yaptı.

Merve Terim elbisesiyle denize atlayıp küçük çocuğun topunu kurtardı 5

Olayın ardından küçük çocuk da Merve Terim'e anlamlı bir jest yaptı. Terim'e ulaştırılan teşekkür notunda "Topumu kurtardığınız için teşekkürler" ifadeleri yer alırken, notun yanında bir tepsi baklava da hediye edildi.

Merve Terim elbisesiyle denize atlayıp küçük çocuğun topunu kurtardı 6

"HİKAYENİN EN TATLI KISMI"

Merve Terim, teşekkür notu ve baklavanın fotoğrafını sosyal medya hesabından "Hikâyenin en tatlı kısmı... 1 tepsi baklava." notuyla paylaşarak yaşadığı mutluluğu takipçileriyle paylaştı.

Merve Terim elbisesiyle denize atlayıp küçük çocuğun topunu kurtardı 7

MERVE TERİM ÇETİN KİMDİR?

Merve Terim Çetin, Türk futbolunun önemli isimlerinden Fatih Terim ile Fulya Terim'in büyük kızıdır. 22 Mart 1984 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Çetin, eğitimini psikoloji alanında tamamlayarak klinik psikolog olarak kariyer yaptı. Psikoloji alanındaki çalışmaları ve sosyal sorumluluk projelerine verdiği destekle tanınan Merve Terim Çetin, uzun yıllardır kamuoyunun yakından takip ettiği isimler arasında yer alıyor.

Merve Terim elbisesiyle denize atlayıp küçük çocuğun topunu kurtardı 8

İlk, orta ve lise öğrenimini İstanbul'da tamamlayan Merve Terim Çetin, lisans eğitimini ABD'deki Duke Üniversitesi'nde Psikoloji ve Sosyoloji bölümlerinde tamamladı. Ardından New York Üniversitesi'nde Çocuk Psikolojisi alanında yüksek lisans yaptı. Türkiye'ye döndükten sonra çeşitli sağlık kurumlarında ve eğitim kuruluşlarında uzman psikolog olarak görev aldı.

Merve Terim elbisesiyle denize atlayıp küçük çocuğun topunu kurtardı 9

Özel hayatında da mutlu bir aile yaşamı sürdüren Merve Terim Çetin, 4 Şubat 2011 tarihinde Ahmet Baran Çetin ile evlendi. Çiftin Yaman adında bir oğulları bulunuyor. Merve Terim Çetin, aynı zamanda moda ve yaşam alanındaki çalışmalarıyla tanınan Buse Terim'in de ablasıdır.

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