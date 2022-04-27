27 Nisan 2022, Çarşamba
Seray Sever’in ikizlerinden yeni haber! Zorlu süreci anlattı! "Sofia yanımda Alya ise..."
2018 yılında nikah masasına oturan Seray Sever ve Eray Sünbül geçtiğimiz hafta ikizleri Alya ve Sofia'yı kucağına aldı. Zorlu bir doğum süreci geçiren 49 yaşındaki sunucu, yaşadıklarını anlattı. kendisinin ve ikiz bebeklerinin sağlık durumu hakkında konuşan ünlü isim, "Sofia yanıma geldi, Alya şu anda kuvözde" dedi.
Giriş Tarihi: 27.04.2022 15:49 Güncelleme Tarihi: 27.04.2022 15:49
- 1
- 8
- 2
- 8
- 3
- 8
- 4
- 8
- 5
- 8