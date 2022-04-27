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Seray Sever’in ikizlerinden yeni haber! Zorlu süreci anlattı! "Sofia yanımda Alya ise..."

2018 yılında nikah masasına oturan Seray Sever ve Eray Sünbül geçtiğimiz hafta ikizleri Alya ve Sofia'yı kucağına aldı. Zorlu bir doğum süreci geçiren 49 yaşındaki sunucu, yaşadıklarını anlattı. kendisinin ve ikiz bebeklerinin sağlık durumu hakkında konuşan ünlü isim, "Sofia yanıma geldi, Alya şu anda kuvözde" dedi.

Giriş Tarihi: 27.04.2022 15:49 Güncelleme Tarihi: 27.04.2022 15:49
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Seray Sever’in ikizlerinden yeni haber! Zorlu süreci anlattı! Sofia yanımda Alya ise...

2018 yılında kendisinden 10 yaş küçük Eray Sünbül ile dünyaevine giren Seray Sever, geçtiğimiz aralık ayında sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile hamile olduğunu duyurmuştu. Bir süredir Bodrum'da gözlerden uzak bir hayat süren Sever, "Çok emek verdik, çabaladık. Tam annemin hamile kaldığı yaşta hamile kaldım. Çok dua ettik, Allah da nasip etti. Bizimkisi planlı bir süreçti, Allah dualarımızı kabul etti. Hep ikiz bebek istiyordum. Allah gönlümüze göre verdi" ifadelerini kullanmıştı.

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Seray Sever’in ikizlerinden yeni haber! Zorlu süreci anlattı! Sofia yanımda Alya ise...

Daha önce sekiz kez tüp bebek tedavisi gören ünlü sunucu, 19 Nisan'da Altunizade'de özel bir hastanede sezaryen doğum yaptı ve ilk kez anne olma mutluluğu yaşadı.

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Seray Sever’in ikizlerinden yeni haber! Zorlu süreci anlattı! Sofia yanımda Alya ise...

"34'ÜNCÜ HAFTADA DOĞDULAR"

Heyecanla beklediği ikizlerini kucağına alan ve hastane süreci devam eden Seray Sever, kendisinin ve ikiz bebeklerinin sağlık durumu hakkında şöyle konuştu:

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Seray Sever’in ikizlerinden yeni haber! Zorlu süreci anlattı! Sofia yanımda Alya ise...

"Çok şükür iyiyiz. Operasyon zorluydu. Doktorum ve doğum koçum beni çok güzel yönetti. Hastane sürecimiz devam ediyor, toparlanmaya çalışıyoruz. Bir hafta kadar daha buradayız. Çünkü zorlu bir operasyondu, 34'üncü haftada doğdular. Bebişlerin ideal kilolarına gelmelerini bekliyoruz. Sofia yanıma geldi, Alya şu anda kuvözde ama durumu çok iyi. Biraz daha kilo almasını bekliyoruz."

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Seray Sever’in ikizlerinden yeni haber! Zorlu süreci anlattı! Sofia yanımda Alya ise...

"ONLAR ALLAH'IN MUCİZELERİ"

Heyecan içerisinde olduğunu belirten Sever, "Sofia yanıma gelmeden önce hazırlık yapmaya başladım. Onun için pembe gecelik giydim ve süslendim. Bugün ilk defa altını değiştirdim" ifadelerini kullandı.