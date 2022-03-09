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Seray Sever’den babasına acı veda! Törende ayakta duramadı! “Torununu görmek nasip olmadı”

İkiz bebeklerini kucağına almak için gün sayan Seray Sever babasının vefatıyla yıkıldı. Koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Eral Tamer Sever Bodrum'da son yolculuğuna uğurlandı. Törende ayakta durmakta zorlanan Seray Sever, "Torununu görmek nasip olmadı" diyerek gözyaşlarına boğuldu.

Giriş Tarihi: 09.03.2022 15:48
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Seray Sever’den babasına acı veda! Törende ayakta duramadı! “Torununu görmek nasip olmadı”

Tiyatro ve sinema oyuncusu Seray Sever'in Bodrum'da yaşayan babası Eral Tamer Sever, bir süre önce korona virüse yakalandı. Sever, durumunun ağırlaşması üzerine Bodrum Acıbadem Hastanesine kaldırıldı.

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Seray Sever’den babasına acı veda! Törende ayakta duramadı! “Torununu görmek nasip olmadı”

Hastanenin yoğun bakım servisinde korona virüs tedavisi gören Sever, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

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Seray Sever’den babasına acı veda! Törende ayakta duramadı! “Torununu görmek nasip olmadı”

GÖZYAŞLARI İÇERİSİNDE TOPRAĞA VERİLDİ

Eral Tamer Sever'in cenazesi Ortakent Mahallesi'nde bulunan Kerem Aydınlar Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Bodrum Ortakent Mahalle Mezarlığı'nda gözyaşları içerisinde toprağa verildi.

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Seray Sever’den babasına acı veda! Törende ayakta duramadı! “Torununu görmek nasip olmadı”

Cenazeye Seray Sever, ailesi, vatandaşlar katıldı. Güçlükle ayakta duran Seray Sever'i yakınları teselli etmeye çalıştı.

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Seray Sever’den babasına acı veda! Törende ayakta duramadı! “Torununu görmek nasip olmadı”

Babasının mezarının yanına gelen Sever babasının mezarının başından ayrılmadı. 2 bebek bekleyen Sever ve ailesinin cenaze töreninde gözyaşları sel oldu.