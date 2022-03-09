09 Mart 2022, Çarşamba
Seray Sever’den babasına acı veda! Törende ayakta duramadı! “Torununu görmek nasip olmadı”
İkiz bebeklerini kucağına almak için gün sayan Seray Sever babasının vefatıyla yıkıldı. Koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Eral Tamer Sever Bodrum'da son yolculuğuna uğurlandı. Törende ayakta durmakta zorlanan Seray Sever, "Torununu görmek nasip olmadı" diyerek gözyaşlarına boğuldu.
Giriş Tarihi: 09.03.2022 15:48
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