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Seray Sever erkek kardeşi Soner'i paylaştı! Yakışıklı kardeşini gören hayran kaldı! Resmen ikiz gibiler...

"Dünya Güzellerim Tatilde" programında Bülent Ersoy, Banu Alkan ve Safiye Soyman ile bir araya gelen Seray Sever'in hayatı merak edilip, araştırılmaya başlandı. Güzelliğiyle yıllara meydan okuyan Sever, son olarak sosyal medya paylaşımıyla dikkat çekti. Sever'in erkek kardeşi Soner'i görenler ise adeta hayran kaldı. İşte Seray Sever'in yakışıklı kardeşi...

ahaber.com.tr
Giriş: 12.07.2024 10:05 Güncelleme: 12.07.2024 10:05
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Seray Sever erkek kardeşi Soner’i paylaştı! Yakışıklı kardeşini gören hayran kaldı! Resmen ikiz gibiler...

Dünya Güzellerim Tatilde programının sunucusu Seray Sever'in hayatı merak konusu oluyor.

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Seray Sever erkek kardeşi Soner’i paylaştı! Yakışıklı kardeşini gören hayran kaldı! Resmen ikiz gibiler...

Ünlü sunucu ve oyuncu Seray Sever, Eray Sünbül ile evlendi. 2024 yılında ise ikizlerini kucağına aldı.

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Seray Sever erkek kardeşi Soner’i paylaştı! Yakışıklı kardeşini gören hayran kaldı! Resmen ikiz gibiler...

Film setinde tanıştığı ve 2018 yılında evlendiği eşi Eray Sünbül ile mutlu evliliklerini ikiz kızları Sofia ve Alya ile taçlandırdı.

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Seray Sever erkek kardeşi Soner’i paylaştı! Yakışıklı kardeşini gören hayran kaldı! Resmen ikiz gibiler...

Ünlü isim son olarak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çekti.

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Seray Sever erkek kardeşi Soner’i paylaştı! Yakışıklı kardeşini gören hayran kaldı! Resmen ikiz gibiler...

Seray Sever, kardeşi Soner ile peş peşe paylaşımlarda bulundu. Sever'in yakışıklı kardeşini görenler ise adeta hayran kaldı. Bazı sosyal medya takipçileri ise 'Çok benziyorlar', 'Aşırı yakışıklı' gibi yorumlarda bulundu.