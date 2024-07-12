Seray Sever erkek kardeşi Soner’i paylaştı! Yakışıklı kardeşini gören hayran kaldı! Resmen ikiz gibiler...

Seray Sever, kardeşi Soner ile peş peşe paylaşımlarda bulundu. Sever'in yakışıklı kardeşini görenler ise adeta hayran kaldı. Bazı sosyal medya takipçileri ise 'Çok benziyorlar', 'Aşırı yakışıklı' gibi yorumlarda bulundu.