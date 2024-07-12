12 Temmuz 2024, Cuma
Seray Sever erkek kardeşi Soner'i paylaştı! Yakışıklı kardeşini gören hayran kaldı! Resmen ikiz gibiler...
"Dünya Güzellerim Tatilde" programında Bülent Ersoy, Banu Alkan ve Safiye Soyman ile bir araya gelen Seray Sever'in hayatı merak edilip, araştırılmaya başlandı. Güzelliğiyle yıllara meydan okuyan Sever, son olarak sosyal medya paylaşımıyla dikkat çekti. Sever'in erkek kardeşi Soner'i görenler ise adeta hayran kaldı. İşte Seray Sever'in yakışıklı kardeşi...
Giriş: 12.07.2024 10:05 Güncelleme: 12.07.2024 10:05
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