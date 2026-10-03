Semiramis Pekkan’ın oğlu Zoran Lalvani’den sürpriz evlilik

Ajda Pekkan'ın kız kardeşi Semiramis Pekkan, oğlu Zoran Lalvani'nin evlendiğini duyurdu. Düğünden bir kare paylaşan Pekkan, yaşattığı mutluluğu "Tarif edemeyeceğim duygular" sözleriyle anlattı.

Süperstar Ajda Pekkan'ın kız kardeşi Semiramis Pekkan, oğlu Zoran Lalvani'nin mutluluğunu sosyal medya hesabından paylaştı.

Pekkan'ın, Hint asıllı İngiliz iş insanı Gulu Lalvani ile birlikteliğinden dünyaya gelen oğlu Zoran Lalvani, Zoe Springer ile hayatını birleştirdi.

"TARİF EDEMEYECEĞİM DUYGULAR" Semiramis Pekkan, oğlunun düğününden bir kareyi sosyal medya hesabında paylaşarak mutluluğunu dile getirdi. Ünlü sanatçı, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Dün benim için çok ama çok özel bir gündü çocuklar. Canım oğlum evlendi. Onu böyle mutlu, sevdiği kadınla yan yana görmek bir anne olarak bana tarif edemeyeceğim duygular yaşattı. Bir ömür boyu çok ama çok mutlu olun."

GULU LALVANİ İLE 10 YIL EVLİ KALDI Semiramis Pekkan, 1987-1996 yılları arasında Gulu Lalvani ile evli kaldı. Daha önce yaptığı bir açıklamada eski eşiyle olan ilişkisini anlatan Pekkan, "Eşime 'Biz ayrılalım, sonra beraber olalım' dedim. 10 yıl evli, 15 yıl ayrı şekilde ilişkimizi sürdürdük. Londra'da boşandık. Ben milyarderin eşi değilim. Artık milyarderin eski eşiyim" ifadelerini kullanmıştı.

ZORAN LALVANİ GÖZLERDEN UZAK BİR HAYAT SÜRÜYOR Semiramis Pekkan ve Ajda Pekkan'ın aksine gözlerden uzak bir yaşam süren Zoran Lalvani, çocukluğunun büyük bölümünü Türkiye dışında geçirdi. Eğitim hayatını da farklı ülkelerde sürdüren Lalvani, annesi ve teyzesi gibi sanat dünyasında kariyer yapmayı tercih etmedi.