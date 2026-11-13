Semiramis Pekkan'dan aile hayatına dair çarpıcı itiraf! Dedesinin müdahalesini anlattı
Ajda Pekkan'ın kız kardeşi Semiramis Pekkan, Katarsis programında çocukluk yıllarından ablasıyla ilişkisine, müzik kariyerinden akciğer kanseri tedavisine kadar merak edilenleri anlattı. Yanından ayırmadığı köpeği Tina ile programa konuk olan Pekkan'ın samimi itirafları dikkat çekti.
Türk müziğinin usta isimlerinden Ajda Pekkan'ın kız kardeşi Semiramis Pekkan, konuk olduğu Katarsis programında samimi açıklamalarıyla gündeme geldi. Müzik dünyasına adım attığı ilk yıllardan çocukluğunda yaşadığı ailevi zorluklara, ablası Ajda Pekkan ile arasındaki ilişkiden kanser tedavisine kadar pek çok konuda konuşan sanatçı, dikkat çeken itiraflarda bulundu.
İLK KAZANCIYLA NİŞANTAŞI'NDAN EV ALDI
Müzik kariyerine başladığı dönemi anlatan Semiramis Pekkan, ablası Ajda Pekkan'ın elde ettiği büyük başarının ardından kendisinin de müzik sektörüne yönlendirildiğini söyledi. İlk çalışma ayının kazancıyla Nişantaşı'ndan bir apartman dairesi satın aldığını belirten sanatçı, o dönemde Ajda Pekkan'ın kendisine beş şarkı ezberleyerek sahneye çıkmasını tavsiye ettiğini anlattı.
"AJDA'YLA MÜZİKTE BAŞ ETMEM MÜMKÜN MÜ?"
Müziği bırakma kararında ablası Ajda Pekkan'ın etkili olup olmadığı sorusuna da yanıt veren Semiramis Pekkan, aralarında herhangi bir rekabet yaşamak istemediğini dile getirdi.
Ablasının ilk tepkilerinin kendisini etkilediğini belirten sanatçı, Ajda Pekkan'ın kendisini rakip olarak gördüğünü düşündüğünü ifade etti. Kendisinin ise hiçbir zaman ablasıyla yarışmak gibi bir düşüncesi olmadığını vurgulayan Pekkan, kavga ve tartışmalardan uzak durmayı tercih ettiğini söyledi.
ÇOCUKLUĞUNA DAİR YILLAR SONRA GELEN İTİRAF
Aile yaşantısına ilişkin bilinmeyenleri de paylaşan Semiramis Pekkan, çocukluk yıllarında babasıyla yakın bir ilişki kuramadığını anlattı. Asker olan babasının erkek çocuk sahibi olmayı istediğini belirten sanatçı, babasının ablası Ajda Pekkan'a daha düşkün olduğunu, annesinin ise kendisine daha yakın davrandığını söyledi.
"DEDEM ENGEL OLMUŞ"
Babasının kendisini evlatlık vermek istediğini yıllar sonra öğrendiğini açıklayan Pekkan, o dönemde dedesinin buna karşı çıktığını belirtti. Çocukluk yıllarına dair yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:
"Babam askerdi. Tabii asker adamın erkek evladı olur diye düşünüyor. Ajda geliyor; bukle bukle saçları, sapsarı, şahane bir çocuk. Peki, diyor. Arkadan ben geliyorum ve beni hiç kabul edemiyor. O yüzden beni evlatlık vermek istiyor. Dedem karşı çıkıyor."