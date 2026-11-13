Hastalığını beklemediği bir misafir olarak nitelendiren Pekkan, tedavi sürecinin olumlu ilerlemesini umut ettiğini dile getirdi.

Geçtiğimiz yıl akciğer kanseri teşhisi konulan Semiramis Pekkan, sağlık durumuyla ilgili de açıklamalarda bulundu. Tedavisinin sürdüğünü belirten sanatçı, zaman zaman kendisini iyi hissetmediği dönemler yaşasa da moralini yüksek tutmaya ve hayata tutunmaya çalıştığını söyledi.

GENÇLERİN İLGİSİ ONU DA ŞAŞIRTIYOR

Genç kuşağın kendisine gösterdiği ilgiden duyduğu mutluluğu da paylaşan Semiramis Pekkan, takipçileri arasında gençlerin önemli bir yer tuttuğunu söyledi. İçindeki çocuğu yaşatmaya devam ettiğini belirten sanatçı, gençlerin belki de bu yönünü ve düşünce tarzını sevdiğini ifade etti.

Pekkan'ın hem özel hayatına hem de ablası Ajda Pekkan ile ilişkisine dair samimi açıklamaları dikkat çekti.