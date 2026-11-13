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Bülent Şakrak’tan Kadir İnanır’a vefa dolu kare: "Bizim de var abilerimiz"

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Yeşilçam'ın efsane ismi Kadir İnanır'ın vasiyetine ilişkin tartışmalar sürerken Bülent Şakrak'tan duygulandıran bir paylaşım geldi. Usta oyuncuyla birlikte çekilmiş fotoğraflarını yayımlayan Şakrak, "Bizim de var abilerimiz. Hem de ölümsüz" sözleriyle dikkat çekti.

Bülent Şakrak’tan Kadir İnanır’a vefa dolu kare: "Bizim de var abilerimiz" 1

Selvi Boylum Al Yazmalım filminin unutulmaz İlyas'ı, Yeşilçam'ın usta oyuncularından Kadir İnanır, 26 Haziran 2026'da 77 yaşında hayatını kaybetti.

Bülent Şakrak’tan Kadir İnanır’a vefa dolu kare: "Bizim de var abilerimiz" 2

Beyin damarına pıhtı atması nedeniyle bir süre tedavi gören usta sanatçı, son olarak zatürre teşhisiyle hastaneye kaldırılarak yoğun bakıma alınmıştı. Doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayan Kadir İnanır'ın vefatı, sanat dünyasında büyük üzüntü yarattı.

Bülent Şakrak’tan Kadir İnanır’a vefa dolu kare: "Bizim de var abilerimiz" 3

BÜLENT ŞAKRAK'TAN DUYGULANDIRAN PAYLAŞIM

İnanır'ın ardından vasiyet tartışmaları sürerken, oyuncu Bülent Şakrak'tan anlamlı bir paylaşım geldi. Sosyal medya hesabından usta oyuncuyla birlikte çekilmiş fotoğraflarını yayımlayan Şakrak, paylaşımına düştüğü notla dikkat çekti.

Bülent Şakrak’tan Kadir İnanır’a vefa dolu kare: "Bizim de var abilerimiz" 4

"BİZİM DE VAR ABİLERİMİZ"

Şakrak, Kadir İnanır'a duyduğu sevgi ve saygıyı şu sözlerle ifade etti:

"Bizim de var abilerimiz. Hem de ÖLÜMSÜZ."

Bülent Şakrak’tan Kadir İnanır’a vefa dolu kare: "Bizim de var abilerimiz" 5

Şakrak'ın duygusal paylaşımı, Kadir İnanır'ın yalnızca sinemadaki başarılarıyla değil, dostlarının ve sevenlerinin gönlünde bıraktığı özel yerle de unutulmadığını bir kez daha ortaya koydu.

Bülent Şakrak’tan Kadir İnanır’a vefa dolu kare: "Bizim de var abilerimiz" 6

Yeşilçam'ın unutulmaz isimleri arasında yer alan usta oyuncu, hayat verdiği karakterler ve rol aldığı yapımlarla Türk sinemasındaki izini gelecek nesillere de taşımaya devam edecek.

Esmanur Arslan
Editör
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