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Sema Aydemir ile birbirine giren Pınar Saka'nın eşi bakın kimmiş! Dünyaca ünlü...

Tansiyonun bir an olsun düşmediği Survivor 2025 All Star'da yarışan Pınar Saka ile Sema Aydemir arasında eskiye dayanan bir tartışma dün yeniden alevlendi. Sema ile atışan Pınar'ın 'Eşim dünyaca ünlü bir müzisyen' demesi üzerine izleyiciler de eşinin kim olduğunu merak edip araştırmaya başladı. İşte Survivor'da yaşanan tartışmasının detayları ve Pınar Saka'nın merak edilen eşi...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 13.02.2025 11:50 Güncelleme Tarihi: 13.02.2025 12:27
Sema Aydemir ile birbirine giren Pınar Saka bakın kiminle evliymiş!

Survivor'ın 12 Şubat Çarşamba günü ekranlara gelen yeni bölümüne Pınar ile Sema'nın kavgası damga vurdu.

Sema Aydemir ile birbirine giren Pınar Saka bakın kiminle evliymiş!

Temaslı bir oyun olan platform üzerine yarışmacılar, süngerle birbirlerini düşürmeye çalışacaklardı. Bu oyunun öncesinde Sema, Pınar'ı takım arkadaşı olarak seçti. Ancak, bu seçim adada büyük bir gerilime yol açtı.

Sema Aydemir ile birbirine giren Pınar Saka bakın kiminle evliymiş!

ADADA TANSİYON YİNE YÜKSELDİ

Pınar, daha önce kendisine fiziksel temas bulunan bir yarışmacıyla bu oyunu oynamak istemediğini belirterek, böyle bir teklifin bile yapılmaması gerektiğini söyledi.

Sema Aydemir ile birbirine giren Pınar Saka bakın kiminle evliymiş!

Tartışma sırasında, Pınar Saka'nın Sema'ya yönelik sözleri dikkat çekti.

Sema Aydemir ile birbirine giren Pınar Saka bakın kiminle evliymiş!

"EŞİM DÜNYACA ÜNLÜ MÜZİSYEN"

Pınar, "Benim eşim dünyaca ünlü müzisyen. Onu evde dinleme şansım var. Sen onun konserlerine bilet bulamazsın. Eşim dünya starlarıyla çalışıyor" dedi.

Sema Aydemir ile birbirine giren Pınar Saka bakın kiminle evliymiş!

Gerilim daha da tırmanırken oyun alanından uzaklaşmaya çalışan Pınar'ı takım arkadaşları sakinleştirmeye çalıştı.

Sema Aydemir ile birbirine giren Pınar Saka bakın kiminle evliymiş!

Son olarak alınan kararla beraber Survivor All Star'ın 12 Şubat tarihli son bölümünde dokunulmazlık oyunu iptal edildi.

Sema Aydemir ile birbirine giren Pınar Saka bakın kiminle evliymiş!

SEMA DİSKALİFİYE OLMUŞTU

2024 sezonunda iki eski atletten Pınar eleme adayı olarak Sema'nın ismini yazarken 'S' harfine yılan işareti koyarak tartışmanın alevlenmesine neden olmuştu.

Yaşanan tartışmanın ardından, Sema son olarak Pınar'a fiziksel temasta bulunmuş ve bu nedenle diskalifiye olmuştu.

Sema Aydemir ile birbirine giren Pınar Saka bakın kiminle evliymiş!

EŞİ BAKIN KİM ÇIKTI

İki yarışmacı adeta birbirine girerken Pınar'ın "dünyaca ünlü bir müzisyen" dediği eşi de merak konusu oldu.

Sema Aydemir ile birbirine giren Pınar Saka bakın kiminle evliymiş!

Pınar Saka'nın eşi, dünyaca ünlü vurmalı çalgılar sanatçısı Erhan Seçkin. 1977 doğumlu olan Erhan Seçkin, 1988 yılında Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Vurmalı Çalgılar Bölümünü kazanarak, ünlü öğretmen Philippe Garcia'nın öğrencisi oldu. İki yıl Garcia ile çalıştıktan sonra, Doc. Haşim Yedican ile devam etti ve 1997 yılında bölüm birincisi olarak mezun oldu.

Sema Aydemir ile birbirine giren Pınar Saka bakın kiminle evliymiş!

1998 yılında İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nin sınavını kazanarak klasik müzik kariyerine adım atan Erhan Seçkin, opera dünyasında vurmalı çalgılar şefi olarak görev yapıyor.

Sema Aydemir ile birbirine giren Pınar Saka bakın kiminle evliymiş!

Ayrıca jazz ve fusion müziğe olan ilgisiyle, birçok önemli jazz ve pop sanatçısı ile çalışmalar gerçekleştirdi. Uluslararası festivallerde sahne alarak, pek çok prestijli konser verdi.