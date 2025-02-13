Sema Aydemir ile birbirine giren Pınar Saka'nın eşi bakın kimmiş! Dünyaca ünlü...

Pınar Saka'nın eşi, dünyaca ünlü vurmalı çalgılar sanatçısı Erhan Seçkin. 1977 doğumlu olan Erhan Seçkin, 1988 yılında Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Vurmalı Çalgılar Bölümünü kazanarak, ünlü öğretmen Philippe Garcia'nın öğrencisi oldu. İki yıl Garcia ile çalıştıktan sonra, Doc. Haşim Yedican ile devam etti ve 1997 yılında bölüm birincisi olarak mezun oldu.