13 Şubat 2025, Perşembe
Sema Aydemir ile birbirine giren Pınar Saka'nın eşi bakın kimmiş! Dünyaca ünlü...
Tansiyonun bir an olsun düşmediği Survivor 2025 All Star'da yarışan Pınar Saka ile Sema Aydemir arasında eskiye dayanan bir tartışma dün yeniden alevlendi. Sema ile atışan Pınar'ın 'Eşim dünyaca ünlü bir müzisyen' demesi üzerine izleyiciler de eşinin kim olduğunu merak edip araştırmaya başladı. İşte Survivor'da yaşanan tartışmasının detayları ve Pınar Saka'nın merak edilen eşi...
Giriş Tarihi: 13.02.2025 11:50 Güncelleme Tarihi: 13.02.2025 12:27