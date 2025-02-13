13 Şubat 2025, Perşembe
Galatasaray'ın yıldızı Alvaro Morata'nın boşandığı eşi paraya para demiyor!
Galatasaray'ın yeni transferi Alvaro Morata, futbol kariyerindeki başarısı kadar özel hayatıyla da dikkatleri üzerine çekiyor. İspanyol yıldızın geçtiğimiz yıl boşandığı eşi Alice Campello, 2024 yılında kurduğu kozmetik markasından yaklaşık 9 milyon euro gelir elde etmişti. Morata'nın transferi Türkiye ve dünya basınında geniş yer bulmaya devam ederken, ünlü ekonomi dergisi Alice Campello'yu manşetine taşıdı.
Giriş Tarihi: 13.02.2025 10:29 Güncelleme Tarihi: 13.02.2025 10:29