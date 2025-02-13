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Galatasaray'ın yıldızı Alvaro Morata'nın boşandığı eşi paraya para demiyor!

Galatasaray'ın yeni transferi Alvaro Morata, futbol kariyerindeki başarısı kadar özel hayatıyla da dikkatleri üzerine çekiyor. İspanyol yıldızın geçtiğimiz yıl boşandığı eşi Alice Campello, 2024 yılında kurduğu kozmetik markasından yaklaşık 9 milyon euro gelir elde etmişti. Morata'nın transferi Türkiye ve dünya basınında geniş yer bulmaya devam ederken, ünlü ekonomi dergisi Alice Campello'yu manşetine taşıdı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 13.02.2025 10:29 Güncelleme Tarihi: 13.02.2025 10:29
Galatasaray’ın yıldızı Alvaro Morata’nın boşandığı eşi paraya para demiyor!

Galatasaray, İspanyol futbolcu Alvaro Morata'yı satın alma opsiyonlu 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı.

Galatasaray’ın yıldızı Alvaro Morata’nın boşandığı eşi paraya para demiyor!

İspanyol matador Alvaro Morata transferi hem Türkiye'de hem de dünya basınında geniş yer bulmaya devam ederken, boşandığı eşi Alice Campello, "Forbes Woman" dergisinin kapağı oldu.

Galatasaray’ın yıldızı Alvaro Morata’nın boşandığı eşi paraya para demiyor!

Galatasaray'ın İspanyol yıldızı Alvaro Morata'nın boşandığı eşi Alice Campello, 2024 yılında kurduğu kozmetik markasından yaklaşık 9 milyon euro gelir elde ettmişti.

Galatasaray’ın yıldızı Alvaro Morata’nın boşandığı eşi paraya para demiyor!

İspanyol golcünün bonservis ücreti ortaya konduğunda Alice Campello'nun Morata'dan daha çok kazandığı ortaya çıktı.

Galatasaray’ın yıldızı Alvaro Morata’nın boşandığı eşi paraya para demiyor!

Boşanmış olmalarına rağmen aynı evi paylaşan ve birbirlerine aşık olan Morata ve Alice'in dört çocuğu bulunuyor.

Galatasaray’ın yıldızı Alvaro Morata’nın boşandığı eşi paraya para demiyor!

Galatasaray, İspanyol futbolcu Alvaro Morata'yı satın alma opsiyonlu 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna katmış ve 32 yaşındaki santrfora bu anlaşma ile 6 milyon Euro ödeme ile anlaşmıştı.

Galatasaray’ın yıldızı Alvaro Morata’nın boşandığı eşi paraya para demiyor!

İddialara göre; Morata yarım sezonluğuna Galatasaray'dan 3 milyon euro alacak.

Galatasaray’ın yıldızı Alvaro Morata’nın boşandığı eşi paraya para demiyor!

Morata'nın eski eşi ve çocukları

Galatasaray’ın yıldızı Alvaro Morata’nın boşandığı eşi paraya para demiyor!

Morata'nın eski eşi ve çocukları