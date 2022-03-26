Selen Görgüzel’den boşanan Hamdi Alkan ilk kez konuştu! İddialar doğru mu?

"DÜNYA MALI DÜNYADA KALIR"

Ayrılık sonrası mal paylaşımı çok konuşulmuştu. Ünlü çiftin, birbirlerinden herhangi bir nafaka, maddi ve manevi tazminat talebinde bulunmadığı öğrenilmişti. Ancak protokol gereği, New York'ta bulunan ev ve günümüzde değeri 90 bin TL olan 2005 model bir otomobilin Görgüzel'de kaldığı ortaya çıkmıştı. Hamdi Alkan, söz konusu haberler için, "Dünya malı dünyada kalır, boş verin" demekle yetindi.