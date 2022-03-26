26 Mart 2022, Cumartesi
Selen Görgüzel’den boşanan Hamdi Alkan ilk kez konuştu! İddialar doğru mu?
Hamdi Alkan ve Selen Görgüzel geçtiğimiz hafta Beykoz Aile Mahkemesi'nde görülen dava ile evliliklerini sonlandırmıştı. Anlaşmalı olarak gerçekleşen boşanmanın ardından çarpıcı iddialar ortaya atılırken, Alkan sessizliğe bürünmüştü. Günler sonra ilk kez konuşan oyuncudan ilk açıklama geldi.
Giriş Tarihi: 26.03.2022 15:55 Güncelleme Tarihi: 26.03.2022 15:55
- 1
- 13
- 2
- 13
- 3
- 13
- 4
- 13
- 5
- 13