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Haberler Galeri Selen Görgüzel’den boşanan Hamdi Alkan ilk kez konuştu! İddialar doğru mu?

Selen Görgüzel’den boşanan Hamdi Alkan ilk kez konuştu! İddialar doğru mu?

Hamdi Alkan ve Selen Görgüzel geçtiğimiz hafta Beykoz Aile Mahkemesi'nde görülen dava ile evliliklerini sonlandırmıştı. Anlaşmalı olarak gerçekleşen boşanmanın ardından çarpıcı iddialar ortaya atılırken, Alkan sessizliğe bürünmüştü. Günler sonra ilk kez konuşan oyuncudan ilk açıklama geldi.

Giriş Tarihi: 26.03.2022 15:55 Güncelleme Tarihi: 26.03.2022 15:55
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Selen Görgüzel’den boşanan Hamdi Alkan ilk kez konuştu! İddialar doğru mu?

2014 yılında İtalya'nın başkenti Roma'da dünyaevine giren, yaklaşık beş aydır "evliliklerinin üzerinde kara bulutlar dolaştığı" haberleriyle dikkat çeken Hamdi Alkan ile Selen Görgüzel, anlaşmalı olarak tek celsede boşandı.

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Selen Görgüzel’den boşanan Hamdi Alkan ilk kez konuştu! İddialar doğru mu?

Ayrılığa dair açıklaması merakla beklenen Alkan, önceki gün İstinyePark AVM'de objektiflere takıldı. Markalar Sokağı'nda bulunan bir restoranda dostlarıyla buluşan ve güneşli havanın tadını çıkaran Alkan, daha sonra alışveriş turuna çıktı.

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Selen Görgüzel’den boşanan Hamdi Alkan ilk kez konuştu! İddialar doğru mu?

"ALLAH HERKESİN YOLUNU AÇIK ETSİN"

55 yaşındaki yönetmen, magazin gündemine bomba gibi düşen boşanma haberlerini soran muhabirlere, "Arkadaşlar hayat bu. Yaşanması gerekiyormuş, yaşandı ve bitti. Allah herkesin yolunu açık etsin. Başka diyecek bir şey yok" ifadelerini kullandı.

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Selen Görgüzel’den boşanan Hamdi Alkan ilk kez konuştu! İddialar doğru mu?

"DÜNYA MALI DÜNYADA KALIR"

Ayrılık sonrası mal paylaşımı çok konuşulmuştu. Ünlü çiftin, birbirlerinden herhangi bir nafaka, maddi ve manevi tazminat talebinde bulunmadığı öğrenilmişti. Ancak protokol gereği, New York'ta bulunan ev ve günümüzde değeri 90 bin TL olan 2005 model bir otomobilin Görgüzel'de kaldığı ortaya çıkmıştı. Hamdi Alkan, söz konusu haberler için, "Dünya malı dünyada kalır, boş verin" demekle yetindi.

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Selen Görgüzel’den boşanan Hamdi Alkan ilk kez konuştu! İddialar doğru mu?

İstinye Pazarı'ndaki alışverişini kısa sürede tamamlayan ünlü yönetmen, geldiği gibi tek başına AVM'den ayrıldı.