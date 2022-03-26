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Liste güncellendi! Türk güzellerin sırası değişti | İşte dünyanın en güzel yüzleri

Dünyanın en güzel 100 kadını belli oldu. Her yıl ilk 10'a giren Türk güzeller bu yıl listede sonlarda yer aldı. Öyle ki bu sene Fahriye Evcen listeye bile giremedi. Peki hangi güzel listede yer aldı? TC Candler'a göre 2021'in en güzel yüzleri hangileri? İşte 2021'in en güzel kadınları...

Giriş Tarihi: 26.03.2022 16:47 Güncelleme Tarihi: 26.03.2022 16:47
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Liste güncellendi! Türk güzellerin sırası değişti | İşte dünyanın en güzel yüzleri

İşte ilk 50'de yer alan o isimler...

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Liste güncellendi! Türk güzellerin sırası değişti | İşte dünyanın en güzel yüzleri

93 - Aslı Atıl

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Liste güncellendi! Türk güzellerin sırası değişti | İşte dünyanın en güzel yüzleri

50 - Nayeon

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Liste güncellendi! Türk güzellerin sırası değişti | İşte dünyanın en güzel yüzleri

49 - Dolorez Lorenzo

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Liste güncellendi! Türk güzellerin sırası değişti | İşte dünyanın en güzel yüzleri

48- Jourdan Dunn