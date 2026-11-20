Geçtiğimiz ekim ayında İstanbul'u etkisi altına alan şiddetli sağanak yağış, kentin pek çok noktasında su baskınlarına yol açmış, Sarıyer Ayazağa'da bulunan Phoenix Stüdyoları da sel suları altında kalmıştı.

Aralarında ünlü şarkıcı Murat Boz ve oyuncu Demet Özdemir'in de bulunduğu 200'ü aşkın kişi, stüdyonun sularla dolması üzerine içeride mahsur kalmıştı.

Su seviyesinin yükselmesi ve akıntının şiddeti nedeniyle bölgeye karadan ulaşım sağlanamamış, kurtarma ekipleri çalışmalarını botlarla yürütmüştü. Çalışmaların ardından Murat Boz, Demet Özdemir ve stüdyoda mahsur kalan diğer kişiler güvenli şekilde tahliye edilmişti.

Murat Boz, kendisini ve ekibini kurtarmak için yoğun çaba gösteren dalgıç polisleri unutmadı. Şarkıcı, kurtarma çalışmalarında görev alan ekibi İstanbul Deniz Liman Şube Müdürlüğü'nde ziyaret etti.

"Sel felaketinin yaşandığı gün, ekibimle birlikte mahsur kaldığımız yerden sağ salim tahliye edilmemizi sağlayan kahramanları bugün ziyaret ettim. Bize ulaşana kadar bölgede mahsur kalan pek çok insanın yardımına koşmuş, son derece zor şartlarda, büyük bir özveriyle çalışmışlardı.

Yaşadıkları zor anları hatırlatan Murat Boz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"İYİ Kİ VARSINIZ"

O gün gösterdikleri çabayı, sabrı ve fedakârlığı unutmak mümkün değil. Kendi canlarını riske atarak başkalarının hayatını kurtarmak için mücadele ettiler. Allah razı olsun.

Bugün İstanbul Deniz Liman Şube Müdürlüğü'nde bizleri ağırlayan, o gün de tahliyemizi gerçekleştiren ekibin başında bulunan kıymetli Ertaç Özcan Müdürüme ve bütün dalgıç polis arkadaşlarımıza bir kez daha gönülden teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız."