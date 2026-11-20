Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu'nun kızları Zehra Çilingiroğlu, bu kez özel hayatıyla değil, tasarım alanındaki başarısıyla gündeme geldi.

Avşar, kızına yönelik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Sadece kızım olduğun için değil, Türk bir sanatçı ve tasarımcı olarak uluslararası sanat dünyasında ülkemizi temsil ettiğin için seninle gurur duyuyorum."