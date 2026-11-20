Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu'ndan büyük başarı! Dünyanın gözü tasarımlarında
Zehra Çilingiroğlu'nun Abu Dabi'de sergilenen tasarımları annesi Hülya Avşar'ı gururlandırdı. Avşar'ın paylaşımı ünlü isimlerin tebrik mesajlarıyla dolarken Kaya Çilingiroğlu'nun yorumu da dikkat çekti.
Kaya Çilingiroğlu ve Hülya Avşar, 7 Ağustos 1997 tarihinde Paris'te evlenmiş, 9 Eylül 2005'te ise boşanmıştı. Yaklaşık 8 yıl süren evliliklerinden Zehra Çilingiroğlu dünyaya gelmişti.
Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu'nun kızları Zehra Çilingiroğlu, bu kez özel hayatıyla değil, tasarım alanındaki başarısıyla gündeme geldi.
Mimarlık eğitimi alan ve tasarım tutkusunu iş hayatına taşıyan Zehra Çilingiroğlu'nun kendi markasıyla hazırladığı tasarımlar, geçtiğimiz günlerde Abu Dabi'de sergilendi.
"SENİNLE GURUR DUYUYORUM"
Kızının uluslararası alandaki başarısıyla büyük mutluluk yaşayan Hülya Avşar, Zehra Çilingiroğlu'na duyduğu gururu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dile getirdi.
Avşar, kızına yönelik mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Sadece kızım olduğun için değil, Türk bir sanatçı ve tasarımcı olarak uluslararası sanat dünyasında ülkemizi temsil ettiğin için seninle gurur duyuyorum."