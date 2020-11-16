Sefirin Kızı'nın yıldızı Neslihan Atagül o fotoğrafıyla olay oldu!

Sefirin Kızı dizisinde canlandırdığı Nare karakteriyle oyunculuktaki başarısını bir kez daha gösteren Neslihan Atagül, adından söz ettirdi. Engin Akyürek ve Uraz Kaygılaroğlu ile yakaladıkları uyumla tüm dikkatleri üzerine çeken Neslihan Atagül, oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de büyük beğeni topladı. Neslihan Atagül'ün özel hayatı hayranları tarafından mercek altına alındı. Kadir Doğulu ile mutlu bir evliliği olan Neslihan Atagül'ün makyajsız fotoğrafları sosyal medyada dikkat çekti. İşte Neslihan Atagül'ün makyajsız hali...