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Sefirin Kızı dizisinin Mavi'si Tuba Büyüküstün makyajsız haliyle sosyal medyayı salladı! İşte o fotoğraflar
Sefirin Kızı dizisine Mavi karakteriyle katılan Tuba Büyüküstün magazin dünyasını peşine taktı. Güzelliğiyle dikkat çeken Tuba Büyüküstün'ün makyajsız halleri herkesi şaşkına çevirdi. Sefirin Kızı dizisinin yeni yıldızı Tuba Büyüküstün'ün makyajsız fotoğrafları sosyal medyada beğeni topladı. İşte ünlülerin makyajsız halleri.
Giriş Tarihi: 01.02.2021 13:44Güncelleme Tarihi: 01.02.2021 13:44