01 Şubat 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Sefirin Kızı dizisinin Mavi'si Tuba Büyüküstün makyajsız haliyle sosyal medyayı salladı! İşte o fotoğraflar

Sefirin Kızı dizisinin Mavi'si Tuba Büyüküstün makyajsız haliyle sosyal medyayı salladı! İşte o fotoğraflar

Sefirin Kızı dizisine Mavi karakteriyle katılan Tuba Büyüküstün magazin dünyasını peşine taktı. Güzelliğiyle dikkat çeken Tuba Büyüküstün'ün makyajsız halleri herkesi şaşkına çevirdi. Sefirin Kızı dizisinin yeni yıldızı Tuba Büyüküstün'ün makyajsız fotoğrafları sosyal medyada beğeni topladı. İşte ünlülerin makyajsız halleri.

Giriş Tarihi: 01.02.2021 13:44 Güncelleme Tarihi: 01.02.2021 13:44
  • 1
  • 114
Sefirin Kızı dizisinin Mavi'si Tuba Büyüküstün makyajsız haliyle sosyal medyayı salladı! İşte o fotoğraflar

Sefirin Kızı dizisinin başrol oyuncusu Neslihan Atagül'ün sağlık sorunları nedeniyle ayrılmasının ardından Tuba Büyüküstün Mavi karakteriyle diziye katıldı. Sefirin Kızı dizisinde Mavi'ye hayat verecek Tuba Büyüküstün gündeme oturdu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 114
Sefirin Kızı dizisinin Mavi'si Tuba Büyüküstün makyajsız haliyle sosyal medyayı salladı! İşte o fotoğraflar

Yeni bölüm fragmanında dikkat çeken Tuba Büyüküstün'ün hayranları makyajsız fotoğraflarını gündeme getirerek sosyal medyayı salladı.

  • 3
  • 114
Sefirin Kızı dizisinin Mavi'si Tuba Büyüküstün makyajsız haliyle sosyal medyayı salladı! İşte o fotoğraflar

İşte Tuba Büyüküstün ve ünlülerin makyajsız halleri..

  • 4
  • 114
Sefirin Kızı dizisinin Mavi'si Tuba Büyüküstün makyajsız haliyle sosyal medyayı salladı! İşte o fotoğraflar

Melis Sezen

  • 5
  • 114
Sefirin Kızı dizisinin Mavi'si Tuba Büyüküstün makyajsız haliyle sosyal medyayı salladı! İşte o fotoğraflar

Melis Sezen