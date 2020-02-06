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Sefirin Kızı dizisinin Kavruk Ömer'i Edip Tepeli eşiyle herkesi şok etti! Meğer Çocuklar Duymasın dizisinden...

Sefirin Kızı dizisi yeni bölümleriyle ekranlara gelmeye devam ederken dizinin takipçileri oyuncuların özel hayatlarını merak edip araştırıyor. Sefirin Kızı dizisinde en çok dikkat çeken ve merak edilen karakterlerden biri de 'Kavruk Ömer'. Sefirin Kızı dizisinde 'Kavruk Ömer'i canlandıran Edip Tepeli'nin eşi merak konusu oldu. Peki Edip Tepeli'nin eşi kim? Meğer Seferin Kızı dizisinin Kavruk'unun eşi bir döneme damga vuran Çocuklar Duymasın dizisinden tanıdığımız çok ünlü bir oyuncuymuş... İşte ünlü isimlerin merak edilen eşleri ve sevgilileri...

Giriş Tarihi: 06.02.2020 16:08 Güncelleme Tarihi: 06.02.2020 16:53
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Sefirin Kızı dizisinin Kavruk Ömer'i Edip Tepeli eşiyle herkesi şok etti! Meğer Çocuklar Duymasın dizisinden...

Sefirin Kızı dizisi yeni bölümleriyle ekranlara gelmeye devam ederken dizinin takipçileri oyuncuların özel hayatlarını merak edip araştırıyor. Sefirin Kızı dizisinde en çok dikkat çeken ve merak edilen karakterlerden biri de 'Kavruk Ömer'.

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Sefirin Kızı dizisinin Kavruk Ömer'i Edip Tepeli eşiyle herkesi şok etti! Meğer Çocuklar Duymasın dizisinden...

Sefirin Kızı dizisinde 'Kavruk Ömer'i canlandıran Edip Tepeli'nin eşi merak konusu oldu. Peki Edip Tepeli'nin eşi kim? Meğer Seferin Kızı dizisinin Kavruk'unun eşi bir döneme damga vuran Çocuklar Duymasın dizisinden tanıdığımız çok ünlü bir oyuncuymuş...

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Sefirin Kızı dizisinin Kavruk Ömer'i Edip Tepeli eşiyle herkesi şok etti! Meğer Çocuklar Duymasın dizisinden...

EMİR BENDERLİOĞLU

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Sefirin Kızı dizisinin Kavruk Ömer'i Edip Tepeli eşiyle herkesi şok etti! Meğer Çocuklar Duymasın dizisinden...

EMİR BENDERLİOĞLU VE EŞİ CEREN ŞEKERCİ

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Sefirin Kızı dizisinin Kavruk Ömer'i Edip Tepeli eşiyle herkesi şok etti! Meğer Çocuklar Duymasın dizisinden...

EMİR BENDERLİOĞLU VE EŞİ CEREN ŞEKERCİ