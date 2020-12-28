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Haberler Galeri Sefirin Kızı 35. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sefirin Kızı 34. bölüm izleme linki! Nare damga vurdu...

Sefirin Kızı 35. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sefirin Kızı 34. bölüm izleme linki! Nare damga vurdu...

Sefirin Kızı 35. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sorusunun cevabı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Star TV'nin sevilen dizisi Sefirin Kızı, Pazartesi akşamlarına damga vurmayı sürdürüyor. Reytinglerde ilk sıralarda yer alan Sefirin Kızı son bölümde; Gediz, Sancar için katil olmayı göze almıştır. Sadıçlar arasında buzların eriyip erimeyeceği ise merak ediliyor. Hayranları Sefirin Kızı 35. bölüm fragmanını araştırmaya başladı. İşte, Sefirin Kızı 35. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sefirin Kızı 34. bölüm izleme linki! Nare damga vurdu...

Giriş Tarihi: 28.12.2020 22:53 Güncelleme Tarihi: 28.12.2020 22:59
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Sefirin Kızı 35. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sefirin Kızı 34. bölüm izleme linki! Nare damga vurdu...

Sefirin Kızı 35. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sefirin Kızı 34. bölüm izleme linki son saatlerin en çok sorgulanan konular arasında yer alıyor. Pazartesi günlerinin en çok izlenen dizileri arasında yer alan Sefirin Kızı, yayınlanan bölümüyle izleyicileri ekranları başına kilitliyor. Başrollerinde; Neslihan Atagül, Engin Akyürek ve Uraz Kaygılaroğlu'nun yer aldığı dizi, bu akşam 34. bölümüyle izleyenlerin karşısına çıktı. İşte, Sefirin Kızı 35. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sefirin Kızı 34. bölüm izleme linki için detaylar haberimizde...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Sefirin Kızı 35. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sefirin Kızı 34. bölüm izleme linki! Nare damga vurdu...

SEFİRİN KIZI 33. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Menekşe'nin limonatasına koyduğu uyku ilacı yüzünden Melek'in kalbi durur. Nare ve Sancar, kızlarının acısıyla kenetlenirler. Nare kızı uçup gitmesin diye onun başucunda ellerini sıkı sıkı tutarken, Sancar camiye gidip Allah'a yalvarır ve bir adak adar. Eğer kızı yaşarsa, Alacakuş'la yavrusunu uçup gitmeleri için serbest bırakacaktır.

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Sefirin Kızı 35. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sefirin Kızı 34. bölüm izleme linki! Nare damga vurdu...

Menekşe konağın içinde hapis kalan Akın'ı dışarıya çıkarmaya çalışırken, Gülsiye'ye yakalanır. Kahraman, çocuk kaçırmaya kalkıştıkları için onlara çok sinirlenir ama yine de onları kurtarmak için bir plan yapar.

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Sefirin Kızı 35. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sefirin Kızı 34. bölüm izleme linki! Nare damga vurdu...

Lakin, bu sefer Kahraman da Sancar'ın kurduğu çok büyük bir tuzağın içine çekilmiştir. Melek'in hayatıyla sınanan Sancar ve Gediz, bir günlüğüne düşmanlıklarına ara verirler ve sadıçlıklarının ilk yıllarındaki kanunsuz günlerine geri dönerler. Acı, eski sadıçları bir günlüğüne de olsa birleştirmiştir ve Melek'in kalbini durduranların kalplerini söküp çıkarmadan durmayacaklardır.

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Sefirin Kızı 35. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sefirin Kızı 34. bölüm izleme linki! Nare damga vurdu...

SEFİRİN KIZI GENEL KONUSU

Gariban bir yarıcının oğlu olan Sancar, daha çocuk yaştayken Bodrum'a tatile gelen bir büyükelçinin kızı olan Nare'ye sevdalanır. Bu iki zıt çocuk, birbirlerini çok severler, sevdaları için yıllarca mücadele ederler. Sonunda kız oğlana kaçar ama tam kavuştukları gece Nare birden ortadan kaybolur.