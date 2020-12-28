Sefirin Kızı 35. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sefirin Kızı 34. bölüm izleme linki! Nare damga vurdu...

Lakin, bu sefer Kahraman da Sancar'ın kurduğu çok büyük bir tuzağın içine çekilmiştir. Melek'in hayatıyla sınanan Sancar ve Gediz, bir günlüğüne düşmanlıklarına ara verirler ve sadıçlıklarının ilk yıllarındaki kanunsuz günlerine geri dönerler. Acı, eski sadıçları bir günlüğüne de olsa birleştirmiştir ve Melek'in kalbini durduranların kalplerini söküp çıkarmadan durmayacaklardır.