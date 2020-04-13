Seda Sayan’ın makyajsız paylaşımına beğeni yağdı

Sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarda kullandığı filtrelerle sık sık gündem olan Seda Sayan son yaptığı paylaşımla yeniden dikkatleri üzerine çekti. Koronavirüs salgını nedeniyle Bodrum'daki evinde karantinada olan Sayan, Instagram hesabından makyajsız fotoğrafını paylaştı. Seda Sayan'ın filtresiz ve makyasız haline takipçileri tarafından beğeni yağdı.