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Haberler Galeri Seda Sayan’ın makyajsız paylaşımına beğeni yağdı

Seda Sayan’ın makyajsız paylaşımına beğeni yağdı

Sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarda kullandığı filtrelerle sık sık gündem olan Seda Sayan son yaptığı paylaşımla yeniden dikkatleri üzerine çekti. Koronavirüs salgını nedeniyle Bodrum'daki evinde karantinada olan Sayan, Instagram hesabından makyajsız fotoğrafını paylaştı. Seda Sayan'ın filtresiz ve makyasız haline takipçileri tarafından beğeni yağdı.

Giriş Tarihi: 13.04.2020 09:52 Güncelleme Tarihi: 13.04.2020 09:56
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Seda Sayan’ın makyajsız paylaşımına beğeni yağdı

Şarkıcı ve sunucu Seda Sayan corona virüs salgını sonrası Bodrum'daki evinde karantinaya girdi.

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Seda Sayan’ın makyajsız paylaşımına beğeni yağdı

Buradan bir paylaşım yapan Seda Sayan sıfır makyaj haliyle herkesi şaşırttı.

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Seda Sayan’ın makyajsız paylaşımına beğeni yağdı

57 yaşındaki Seda Sayan'a hayranları, "Ne filtreye ne de makyaja ihtiyacın var" yorumları yağdırdılar.

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Seda Sayan’ın makyajsız paylaşımına beğeni yağdı

Seda Sayan'ın, Safiye Soyman ile birlikte çekildiği fotoğraftaki gençlik filtresi çok konuşulmuştu.

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Seda Sayan’ın makyajsız paylaşımına beğeni yağdı

Eser Yenenler ve Berfu Yıldız'ın nikah törenine katılan Seda Sayan, Acun Ilıcalı ile paylaştığı fotoğrafla da uzun süre gündem olmuştu.