Seda Sayan'dan Wanda Nara'ya sert çıkış! "Kaybettiği konfora yanıyor"

Mauro Icardi ile Wanda Nara'nın olaylı ayrılığına ilişkin konuşan Seda Sayan, Nara'nın üzüntüsünün ardında aşk değil, kaybettiği konforun olduğunu öne sürdü. Ünlü sanatçının "Bir daha böyle bir çiftlik bulamaz!" sözleri magazin gündemine damga vurdu.

Ünlü futbolcu Mauro Icardi ile Wanda Nara'nın 2014 yılında başlayan ve uzun yıllar boyunca gündemden düşmeyen evliliği, Milano Mahkemesi'nin kararıyla Ekim 2026 itibarıyla resmen sona erdi. Çalkantılı ilişkileri, ayrılıkları ve barışmalarıyla sık sık gündeme gelen ikili, boşanma sürecinde de magazin dünyasının en çok konuşulan isimleri arasında yer aldı.

WANDA NARA'YA SERT SÖZLER Dobra açıklamaları ve ilişkilere yönelik tavsiyeleriyle sık sık gündeme gelen ünlü sanatçı Seda Sayan, bu kez Galatasaray'ın eski yıldızı Mauro Icardi ile Wanda Nara hakkında çarpıcı ifadeler kullandı. Nara'nın ayrılık sonrası yaşadığı üzüntünün ardında aşk değil, kaybettiği konforun olduğunu öne süren Sayan, sözleriyle gündem oldu.

"BİR DAHA BÖYLE ÇİFTLİK BULAMAZ" Wanda Nara'nın Icardi ile olan ilişkisinin bitişine neden bu kadar üzüldüğünü değerlendiren ünlü sanatçı, şu ifadeleri kullandı: "Wanda Nara, kaybettiği konfora yanıyor. Bir daha böyle bir çiftlik bulamaz!

"ADAM GAYET MUTLU!" Wanda Nara'nın, Mauro Icardi'nin hâlâ kendisini özlediğini ve ayrılığın ardından acı çektiğini düşündüğünü öne süren Seda Sayan, gerçek tablonun farklı olduğunu savundu. Arjantinli yıldız futbolcunun hayatına mutlu bir şekilde devam ettiğini belirten Sayan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Icardi'nin acı çekip onu özlediğini zannediyor. Hâlbuki öyle bir şey yok. Adam gayet mutlu, hayatında da fıstık gibi çok güzel bir kadın var."