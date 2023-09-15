Seda Sayan’dan şok hamle! Hepsini tek kalemde sildi Sadece 2 kişi kaldı

Magazin dünyasının en çok konuşulan isimlerinden olan Seda Sayan, Instagram paylaşımlarıyla da adından söz ettiriyordu. Çağlar Ökten ile sık sık aşk pozlarını yayınlayan şarkıcı, yakın arkadaşı Safiye Soyman'la birbirlerine yazdıkları yorumlarla da dikkat çekiyordu. Ancak son hamlesi herkesi şoke etti. Sayan yakın dostu dahil herkesi tek kalemde sildi. İşte detaylar...