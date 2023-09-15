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Seda Sayan’dan şok hamle! Hepsini tek kalemde sildi Sadece 2 kişi kaldı

Magazin dünyasının en çok konuşulan isimlerinden olan Seda Sayan, Instagram paylaşımlarıyla da adından söz ettiriyordu. Çağlar Ökten ile sık sık aşk pozlarını yayınlayan şarkıcı, yakın arkadaşı Safiye Soyman'la birbirlerine yazdıkları yorumlarla da dikkat çekiyordu. Ancak son hamlesi herkesi şoke etti. Sayan yakın dostu dahil herkesi tek kalemde sildi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 15.09.2023 13:50 Güncelleme Tarihi: 15.09.2023 13:50
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Seda Sayan’dan şok hamle! Hepsini tek kalemde sildi Sadece 2 kişi kaldı

2022 yılında Çağlar Ökten ile dünyaevine giren Seda Sayan şu sıralar sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme geliyor.

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Seda Sayan’dan şok hamle! Hepsini tek kalemde sildi Sadece 2 kişi kaldı

Instagram hesabından sık sık Çağlar Ökten'e olan aşkını haykıran Sayan, yakın arkadaşı Safiye Soyman'la birbirlerine yazdıkları yorumlarla da dikkat çekiyordu.

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Seda Sayan’dan şok hamle! Hepsini tek kalemde sildi Sadece 2 kişi kaldı

Ancak bu kez şaşırtan bir hamle geldi.

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Seda Sayan’dan şok hamle! Hepsini tek kalemde sildi Sadece 2 kişi kaldı

60 yaşındaki ünlü isim oğlu Oğulcan Engin ve eşi Çağlar Ökten dışında herkesi takip etmeyi bıraktı.

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Seda Sayan’dan şok hamle! Hepsini tek kalemde sildi Sadece 2 kişi kaldı

Buna can dostu Safiye Soyman da dahil.