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Haberler Galeri Herkes Mehmet Dinçerler sanmıştı! Hadise’nin paylaşımındaki gizemli erkek bakın kim çıktı

Herkes Mehmet Dinçerler sanmıştı! Hadise’nin paylaşımındaki gizemli erkek bakın kim çıktı

5 ay evli kalan Hadise ve Mehmet Dinçerler, ayrılığın ardından magazin gündeminden düşmedi. Sık sık barışma iddialarıyla gündeme gelen eski eşler, Hadise'nin paylaşımıyla yeniden dikkatleri üzerine çekti. Kalp emojisiyle yaptığı paylaşımdaki kişinin Mehmet Dinçerler olduğu iddia edilirken gerçek ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 15.09.2023 11:14 Güncelleme Tarihi: 15.09.2023 11:14
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Herkes Mehmet Dinçerler sanmıştı! Hadise’nin paylaşımındaki gizemli erkek bakın kim çıktı

Son dönemde gündemden düşmeyen Hadise, 2022'nin nisan ayında Mehmet Dinçerler ile nikah masasına oturmuştu. Bir süre sonra evliliklerinde çatırdamalar olan çift, boşanma kararı almıştı.

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Herkes Mehmet Dinçerler sanmıştı! Hadise’nin paylaşımındaki gizemli erkek bakın kim çıktı

Ünlü çiftin 5 aylık evliliği, Beykoz Adliyesi'nde görülen davada tek celsede bitmişti. O dönem Dinçerler'in, Hadise'nin özgürlüğünü kısıtlayıcı davranışlarda bulunduğu; hatta sahne kıyafetlerine dahi karıştığı iddia edilmişti.

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Herkes Mehmet Dinçerler sanmıştı! Hadise’nin paylaşımındaki gizemli erkek bakın kim çıktı

Ayrılık sürecinde çok konuşulan ünlü çiftin yeniden barıştıkları iddia edildi. Ancak Hadise, Mehmet Dinçerler ile bir araya gelmesinin asla mümkün olmadığını açıklamıştı.

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Herkes Mehmet Dinçerler sanmıştı! Hadise’nin paylaşımındaki gizemli erkek bakın kim çıktı

Bir süredir tatilde olan Hadise'nin paylaştığı son fotoğraftaki detay gözlerden kaçmadı. Hadise'nin paylaşımındaki kişinin önce Mehmet Dinçerler olduğu iddia edildi.

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Herkes Mehmet Dinçerler sanmıştı! Hadise’nin paylaşımındaki gizemli erkek bakın kim çıktı

Fotoğraftaki kişinin giydiği gömleğin aynısını, eski eşi Mehmet Dinçerler giymişti.