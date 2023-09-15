15 Eylül 2023, Cuma
Herkes Mehmet Dinçerler sanmıştı! Hadise’nin paylaşımındaki gizemli erkek bakın kim çıktı
5 ay evli kalan Hadise ve Mehmet Dinçerler, ayrılığın ardından magazin gündeminden düşmedi. Sık sık barışma iddialarıyla gündeme gelen eski eşler, Hadise'nin paylaşımıyla yeniden dikkatleri üzerine çekti. Kalp emojisiyle yaptığı paylaşımdaki kişinin Mehmet Dinçerler olduğu iddia edilirken gerçek ortaya çıktı.
Giriş Tarihi: 15.09.2023 11:14 Güncelleme Tarihi: 15.09.2023 11:14
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