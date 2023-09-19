Seda Sayan tek kalemde sildi! Safiye Soyman sessizliğini bozdu: Yeni trend buymuş

Seda Sayan geçtiğimiz günlerde radikal bir karar alıp sosyal medya hesabında temizlik yaptı. Çağlar Ökten ve Oğulcan Engin dışında takip ettiği herkesi silen Sayan'ın hamlesi sonrası gözler yakın arkadaşı Safiye Soyman'a çevrildi. Safiye Soyman'dan ise itiraf gibi bir açıklama geldi.