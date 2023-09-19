HaberlerGaleriSeda Sayan tek kalemde sildi! Safiye Soyman sessizliğini bozdu: Yeni trend buymuş
Seda Sayan tek kalemde sildi! Safiye Soyman sessizliğini bozdu: Yeni trend buymuş
Seda Sayan geçtiğimiz günlerde radikal bir karar alıp sosyal medya hesabında temizlik yaptı. Çağlar Ökten ve Oğulcan Engin dışında takip ettiği herkesi silen Sayan'ın hamlesi sonrası gözler yakın arkadaşı Safiye Soyman'a çevrildi. Safiye Soyman'dan ise itiraf gibi bir açıklama geldi.
Giriş Tarihi: 19.09.2023 13:26Güncelleme Tarihi: 19.09.2023 13:26