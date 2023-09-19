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Haberler Galeri Seda Sayan tek kalemde sildi! Safiye Soyman sessizliğini bozdu: Yeni trend buymuş

Seda Sayan tek kalemde sildi! Safiye Soyman sessizliğini bozdu: Yeni trend buymuş

Seda Sayan geçtiğimiz günlerde radikal bir karar alıp sosyal medya hesabında temizlik yaptı. Çağlar Ökten ve Oğulcan Engin dışında takip ettiği herkesi silen Sayan'ın hamlesi sonrası gözler yakın arkadaşı Safiye Soyman'a çevrildi. Safiye Soyman'dan ise itiraf gibi bir açıklama geldi.

Giriş Tarihi: 19.09.2023 13:26 Güncelleme Tarihi: 19.09.2023 13:26
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Seda Sayan tek kalemde sildi! Safiye Soyman sessizliğini bozdu: Yeni trend buymuş

Instagram hesabını aktif olarak kullanan Seda Sayan'dan şaşırtan bir hamle geldi. Eşi Çağlar Ökten ve Oğulcan Engin dışında herkesi takipten çıkardı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Seda Sayan tek kalemde sildi! Safiye Soyman sessizliğini bozdu: Yeni trend buymuş

TAKİP ETTİĞİ İKİ KİŞİ KALDI

Yakın dostu Safiye Soyman'ı silmesiyle ilgili ise birçok yorum geldi. Sayan'ın sosyal medya temizliğinin ardından "Ah be Safiye'm", "Olan Safiye Soyman'a oldu", "Safiye'yi neden sildin?" yorumları yapıldı.

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Seda Sayan tek kalemde sildi! Safiye Soyman sessizliğini bozdu: Yeni trend buymuş

Gözlerin çevrildiği Safiye Soyman'dan ilk açıklama geldi.

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Seda Sayan tek kalemde sildi! Safiye Soyman sessizliğini bozdu: Yeni trend buymuş

Soyman yaptığı açıklamayla Seda Sayan ile aralarında küslük olup olmadığı, bu duruma kırılıp kırılmadığı yönündeki sorulara yanıt verdi.

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Seda Sayan tek kalemde sildi! Safiye Soyman sessizliğini bozdu: Yeni trend buymuş

"YENİ TREND BUYMUŞ"

Bilal Özcan'ın haberine göre; Safiye Soyman, "Biz onunla 30 senedir arkadaşız, kardeşiz. Oğlu Oğulcan doğduğu zaman, Seda benim kucağıma vermişti" dedi.