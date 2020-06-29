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Seda Sayan Oğulcan Engin’in sevgilisi Ezgi Eyüboğlu’na sahneden övgüler yağdırdı!

Karantina süreci sonrası ilk konserini Bodrum'da veren Seda Sayan'ı izleyenler arasında Oğulcan Engin sevgilisi Ezgi Eyüboğlu da vardı. Ezgi Eyüboğlu ile ilk kez yan yana gelen Seda Sayan, şarkı arasında sahneden müstakbel gelinine seslendi. Oğlunun sevgilisine övgüler yağdıran Sayan, "Çok yakışıyorsunuz. Allah tamamına erdirsin" dedi.

Giriş Tarihi: 29.06.2020 10:55 Güncelleme Tarihi: 29.06.2020 10:58
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Seda Sayan Oğulcan Engin’in sevgilisi Ezgi Eyüboğlu’na sahneden övgüler yağdırdı!

Koronavirüs salgını nedeniyle yaşanan karantina sürecinin ardından normalleşme süreci başladı. Seda Sayan normalleşme sürecinde ilk konserini Bodrum'da verdi.

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Seda Sayan Oğulcan Engin’in sevgilisi Ezgi Eyüboğlu’na sahneden övgüler yağdırdı!

Seda Sayan'ın konserine katılanlar arasında Oğulcan Engin ve Ezgi Eyüboğlu da vardı.

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Seda Sayan Oğulcan Engin’in sevgilisi Ezgi Eyüboğlu’na sahneden övgüler yağdırdı!

Oyuncuyla ilk defa yan yana gelen şarkıcı, "Maşallah çok güzel ve tatlısın. Çok yakışıyorsunuz. Allah tamamına erdirsin" diyerek, Eyüboğlu'na övgüler yağdırdı.

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Seda Sayan Oğulcan Engin’in sevgilisi Ezgi Eyüboğlu’na sahneden övgüler yağdırdı!

Çiçeği burnunda sevgililer, gece boyunca Sayan'ın parçalarına eşlik etti. Şarkıcı, evlenecekleri konuşulan ikili için 'Ah Geceler' eserini seslendirdi.

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Seda Sayan Oğulcan Engin’in sevgilisi Ezgi Eyüboğlu’na sahneden övgüler yağdırdı!

Sayan, ayrıca geçtiğimiz nisan ayında hayatını kaybeden arkadaşı Nur Yerlitaş'ın, kendisi için diktiği elbiseyle izleyici karşısına çıkarak, modacıyı anmış oldu.