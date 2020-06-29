Seda Sayan Oğulcan Engin’in sevgilisi Ezgi Eyüboğlu’na sahneden övgüler yağdırdı!

Karantina süreci sonrası ilk konserini Bodrum'da veren Seda Sayan'ı izleyenler arasında Oğulcan Engin sevgilisi Ezgi Eyüboğlu da vardı. Ezgi Eyüboğlu ile ilk kez yan yana gelen Seda Sayan, şarkı arasında sahneden müstakbel gelinine seslendi. Oğlunun sevgilisine övgüler yağdıran Sayan, "Çok yakışıyorsunuz. Allah tamamına erdirsin" dedi.