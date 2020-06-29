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Petek Dinçöz tanınmaz hale geldi! Son hali şoke etti

Petek Dinçöz, son haliyle herkesi şoke etti. Şarkılarıyla bir dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Petek Dinçöz, son paylaşımındaki değişikliğiyle şaşkına çevirdi iş adamı Serkan Kodaloğlu ile evlenmesinin ardından kameralardan uzak bir yaşam sürmeye başlayan Dinçöz, geçirdiği estetik operasyonlar sonrası tanınmaz geldi. İşte Petek Dinçöz'ün olay olan son hali...

Giriş Tarihi: 29.06.2020 11:21 Güncelleme Tarihi: 29.06.2020 11:24
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Petek Dinçöz tanınmaz hale geldi! Son hali şoke etti

Şarkıları ve danslarıyla bir döneme damgasını vuran Petek Dinçöz, Serkan Kodaloğlu ile evlenmesinin ardından kameralardan uzak bir hayat yaşamaya başlamıştı.

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Petek Dinçöz tanınmaz hale geldi! Son hali şoke etti

Zaman zaman sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla sevenleriyle iletişim kuran şarkıcı, son paylaşımıyla herkesi şaşkına çevirdi.

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Petek Dinçöz tanınmaz hale geldi! Son hali şoke etti

Geçirdiği estetik operasyonlarla tanınmaz hale gelen Dinçöz'e takipçilerinden yorum yağdı. İşte yapılan bazı yorumlar:

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Petek Dinçöz tanınmaz hale geldi! Son hali şoke etti

* Ben kadını ilk kez görüyor olabilirim.
* Petek Dinçöz olamaz bu, kayıp kardeşi falandır bence.
* Petek estetikçöz.
* Şaka yapıyordur belki başka birini göstererek.
* Sen kendine naptın ya!
* Yazık ya... Eskiden en güzel bulduğum sanatçıydı...
* Bambaşka bir insana dönüşmüş.

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Petek Dinçöz tanınmaz hale geldi! Son hali şoke etti

Dinçöz tepkilerden sonra ise açıklama yaptı. Şarkıcı, yaptığı filtreden dolayı farklı göründüğünü iddia etti. İşte Petek Dinçöz ve birçok ünlü ismin yaşadığı inanılmaz değişim…