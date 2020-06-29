Petek Dinçöz tanınmaz hale geldi! Son hali şoke etti

Petek Dinçöz, son haliyle herkesi şoke etti. Şarkılarıyla bir dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Petek Dinçöz, son paylaşımındaki değişikliğiyle şaşkına çevirdi iş adamı Serkan Kodaloğlu ile evlenmesinin ardından kameralardan uzak bir yaşam sürmeye başlayan Dinçöz, geçirdiği estetik operasyonlar sonrası tanınmaz geldi. İşte Petek Dinçöz'ün olay olan son hali...