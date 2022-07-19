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Seda Sayan estetiğe doymadı! Bir kez daha bıçak altına yattı! Son halini paylaştı

Yaklaşık dört ay önce müzisyen Çağlar Ökten ile nikah masasına oturan Seda Sayan, bir kez daha bıçak altına yattı. Eşiyle çıktığı Hollanda tatili dönüşünde soluğu estetik merkezinde aldı. Geçtiğimiz haftalarda Çağlar Ökten ile birlikte operasyon geçiren Sayan bu kez yanak, çene, dudak ve boynuna gençleştirici işlemler yaptırdı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 19.07.2022 14:15 Güncelleme Tarihi: 19.07.2022 14:17
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Seda Sayan estetiğe doymadı! Bir kez daha bıçak altına yattı! Son halini paylaştı

Geçtiğimiz haftalarda Ataköy'de bir güzellik merkezinin açılışına katılan Seda Sayan son haliyle şaşkına çevirmişti.

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Seda Sayan estetiğe doymadı! Bir kez daha bıçak altına yattı! Son halini paylaştı

Evlilik öncesi yüzüne pek çok estetik yaptıran Sayan'ın yüzündeki kırışıklıklar dikkat çekmişti.

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Seda Sayan estetiğe doymadı! Bir kez daha bıçak altına yattı! Son halini paylaştı

O görüntülerin ardından, yeniden ameliyat masasına yatmıştı. Eşi Çağlar Ökten'in de kendisine eşlik ettiği Sayan, o anlarını sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

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Seda Sayan estetiğe doymadı! Bir kez daha bıçak altına yattı! Son halini paylaştı

Çağlar Ökten saç ektirirken, Seda Sayan silikonlarını yeniletmişti. Seda Sayan'ın paylaşımına binlerce yorum yağmıştı.

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Seda Sayan estetiğe doymadı! Bir kez daha bıçak altına yattı! Son halini paylaştı

TATİL SONRASI ESTETİK

Geçtiğimiz haftalarda eşiyle Hollanda'ya giden Seda Sayan, tatilden döner dönmez soluğu yeniden estetik merkezinde aldı. Seda Sayan, bu defa yanak, çene, dudak ve boynuna gençleştirici işlemler yaptırdı.