Seda Sayan estetiğe doymadı! Bir kez daha bıçak altına yattı! Son halini paylaştı

Yaklaşık dört ay önce müzisyen Çağlar Ökten ile nikah masasına oturan Seda Sayan, bir kez daha bıçak altına yattı. Eşiyle çıktığı Hollanda tatili dönüşünde soluğu estetik merkezinde aldı. Geçtiğimiz haftalarda Çağlar Ökten ile birlikte operasyon geçiren Sayan bu kez yanak, çene, dudak ve boynuna gençleştirici işlemler yaptırdı. İşte detaylar...